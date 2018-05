Mỹ bắt 5 thủ lĩnh IS bị truy nã gắt gao nhất

Đại tá Ryan Dillon, phát ngôn viên Chiến dịch Operation Inherent Resolve (tạm dịch: Chiến dịch nhổ tận gốc) của liên quân Mỹ ngày 10-5 cũng ra thông cáo cho hay Iraq đã bắt giữ năm thủ lĩnh chủ chốt của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), theo CNN.

Ông Dillon không nói cụ thể năm thủ lĩnh IS kể trên bị bắt khi nào và ở đâu, cũng như không tiết lộ danh tính năm người này. Trong bài viết trên Twitter của ông Trump, năm nhân vật này được xem là những thủ lĩnh IS “bị truy nã gắt gao nhất”. Tuy nhiên, không rõ ông Trump đã sử dụng tiêu chí nào để đánh giá sự "gắt gao" này.



Các tay súng IS diễu hành trên đường phố Mosul, Iraq. Ảnh: SCMP

Ông Dillon cho biết năm thủ lĩnh IS bị bắt là kết quả của sự phối hợp giữa lực lượng Iraq và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ bảo trợ trong Chiến dịch Vây ráp. Đầu tháng 5, liên quân Mỹ thông báo sẽ nỗ lực xóa bỏ những căn cứ cuối cùng của IS bên trong lãnh thổ Syria.



Lầu Năm Góc sau đó ra thông cáo chúc mừng lực lượng an ninh Iraq trước việc bắt giữ các thủ lĩnh quan trọng của IS dọc biên giới Iraq-Syria.

“Những vụ bắt giữ này là một đòn giáng nghiêm trọng vào IS trong bối cảnh chúng ta tiếp tục xóa sổ giới lãnh đạo và các chiến binh của tổ chức khỏi chiến trường” – phát ngôn viên Lầu Năm Góc Adrian J.T. Rankine-Galloway nhấn mạnh.

“Thành công này của chiến dịch là dấu hiệu cho thấy năng lực của các đối tác chúng ta đã cải thiện trong nhiệm vụ đánh bại IS. Liên quân không có điều kiện để xác nhận chi tiết về những thủ lĩnh IS bị bắt, và chúng tôi cũng không có thêm thông tin để cung cấp vào lúc này” – ông Rankine-Galloway nói thêm.

Theo tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP), một quan chức an ninh quốc gia Mỹ giấu tên nhận định rằng không có dấu hiệu nào cho thấy chiến dịch này đã bắt được thủ lĩnh IS tối cao Abu Bakr al-Baghdadi, mục tiêu hàng đầu của liên quân trong suốt thời gian qua.

Năm ngoái, Lầu Năm Góc thông báo có “một số dấu hiệu” cho thấy al-Baghdadi vẫn còn sống một tháng sau khi Nga tuyên bố đã loại bỏ ông trong một cuộc không kích gần TP Raqqa của Syria. Các báo cáo của Tổng thống Trump và liên quân không đề cập tên của các thủ lĩnh IS bị bắt.

Theo hai nguồn tin Iraq nắm thông tin về vụ bắt giữ và theo truyền hình nhà nước Iraq, năm thủ lĩnh IS được cho bị bắt vào đầu mùa xuân. Và dựa vào danh tính năm người bị bắt có trong các báo cáo của hai nguồn tin trên, không xuất hiện cái tên Abu Bakr al-Baghdadi – thủ lĩnh tối cao của IS, theo CNN.

Kênh truyền hình Al-Iraqiya của Iraq ngày 9-5 đã phát thông tin về vụ bắt giữ. Kênh Al-Iraqiya trích dẫn thông tin từ tình báo Iraq cho hay năm thủ lĩnh IS bị bắt sau khi từ Syria chạy vào Iraq trong mùa xuân này. Sứ mệnh này được tình báo Iraq đặt tên là “Chiến dịch 732”. Kênh Al-Iraqiya cũng công bố một video cho thấy những người bị bắt mặc bộ áo liền quần màu vàng.

IS đã tràn vào Iraq vào mùa hè năm 2014, nắm quyền kiểm soát gần một phần ba đất nước. Ở thời kì đỉnh cao quyền lực, lãnh thổ IS đã chiếm đóng trải dài từ phần rìa của thành phố Aleppo ở Syria đến ngay phía bắc thủ đô Baghdad của Iraq. Các tay súng IS không còn kiểm soát phần lớn lãnh thổ Iraq nhưng vẫn duy trì sự kìm kẹp dọc biên giới quốc gia này từ bên trong Syria.