Mỹ tuyên bố 'đạn đã lên nòng' nếu Syria lại tấn công hóa học

Dự kiến trong hôm nay (ngày 16-4), Thủ tướng Anh Theresa May sẽ có phiên chất vấn trước Quốc hội về quyết định tham gia chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu nhắm vào lãnh thổ Syria. Lãnh đạo ba nước Anh, Pháp và Mỹ đã có cuộc điện đàm vào ngày 14-4, đi đến thống nhất rằng chiến dịch đã thành công. Tuy nhiên, các chính trị gia đối lập cũng như dư luận tại Anh vẫn hoài nghi về mức độ hiệu quả lẫn tính hợp pháp của việc Anh tham gia không kích Syria, đặc biệt khi bà May đã đưa ra quyết định mà không trình vấn đề ra trước Quốc hội để lấy ý kiến. ____________________________ Động thái leo thang tại Syria sẽ có tác động hủy hoại toàn bộ hệ thống quan hệ quốc tế hiện nay. Lịch sử sẽ phán xét, như cách lịch sử thừa nhận Washington phải chịu trách nhiệm cho những đổ máu tại Nam Tư, Iraq, Libya. Tổng thống Nga VLADIMIR PUTIN lên án vụ không kích của Anh-Pháp-Mỹ vào lãnh thổ Syria ngày 14-4