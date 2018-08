Nga tập trận lớn ở Địa Trung Hải giữa lúc Syria căng thẳng

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hơn 25 tàu chiến và khoảng 30 máy bay gồm máy bay chiến đấu và máy bay ném bom chiến lược sẽ tham gia các cuộc tập trận ở Địa Trung Hải diễn ra từ 1-9 đến 8-9.

Cuộc diễn tập do tuần dương hạm mang tên lửa Marshal Ustinov dẫn đầu, sẽ gồm những bài tập phòng không, chống hạm và chống bom mìn. Các tàu chiến từ các Hạm đội phương Bắc, Baltic và Biển Đen sẽ tham gia diễn tập.



Một cuộc tập trận của quân đội Nga. Ảnh: RIA NOVOSTI

Tư lệnh Hải quân Nga - Đô đốc Vladimir Korolev cảnh báo để đảm bảo an ninh cho tàu và máy bay phù hợp với luật pháp quốc tế, các khu vực diễn ra tập trận sẽ tạm thời được dán nhãn nguy hiểm cho hoạt động đi tàu và máy bay, theo Sputnik.



Trong tháng này, Nga tích cực tăng cường lực lượng hải quân của mình tại Địa Trung Hải. Truyền thông Nga bình luận đây là đợt triển khai hải quân lớn nhất của Moscow kể từ khi can thiệp quân sự vào Syria năm 2015.

Theo hãng tin TASS, động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và Washington tại tỉnh Idlib – Syria, hiện do quân nổi dậy kiểm soát, gia tăng.

Một nguồn tin ngày 29-8 cho hay, quân đội chính phủ Syria đang chuẩn bị cho một đợt tấn công quy mô lớn nhằm đánh bật phiến quân và khủng bố khỏi thành trì cuối cùng Idlib.

Khi được hỏi liệu tình hình ở Idlib có phải là một trong những lý do khiến Nga quyết định tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn trong khu vực hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Dĩ nhiên, tình hình ở Syria có thể trở nên khó khăn phức tạp hơn. Trong thực tế, hang ổ của những kẻ khủng bố đã hình thành ở Idlib không phải điềm tốt, nếu cứ tiếp tục không hành động như vậy. Do đó, tất nhiên, chúng tôi cho rằng những biện pháp tăng cường phòng ngừa an ninh trong khu vực là hợp lý và đáng làm".

Hôm 30-8, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov bày tỏ lo ngại về những dấu hiệu cho thấy Washington đang chuẩn bị các cuộc tấn công mới ở Syria. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Mỹ có thể tập trung lực lượng của mình ở Trung Đông trong vòng 24 giờ để phát động cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Syria.