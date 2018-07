Tiết lộ bất ngờ về cái chết của huyền thoại Lý Tiểu Long

Cách đây gần 45 năm, dư luận Hong Kong, thậm chí cả thế giới đều bàng hoàng trước thông tin ngôi sao võ thuật nổi tiếng Lý Tiểu Long đột ngột qua đời. Cho đến nay, nhiều khúc mắc xung quanh sự ra đi đột ngột của huyền thoại này vẫn chưa có lời giải.



Đám tang của huyền thoại Lý Tiểu Long. Ảnh: GETTY



Sự xuất hiện của Lý Tiểu Long làm thay đổi diện mạo phim võ thuật Hoa ngữ, mở đường cho sự tiến quân của người Hoa vào Hollywood. Tuy nhiên khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp với hàng loạt kế hoạch điện ảnh quy mô lớn, thì vào ngày 20-7-1973 Lý Tiểu Long đột ngột qua đời vào tuổi 32.



Theo thông tin báo chí Hong Kong đăng tải thời điểm ấy, ngày 20-7-1973, võ sư họ Lý cùng nhà sản xuất Raymond Chow (Châu Văn Hoài) đến nhà diễn viên Đài Loan có tên Betty Ting Pei (Đinh Phối) để thảo luận về kịch bản phim “Trò chơi tử thần”.

Sau suốt hai tiếng đồng hồ cả ba cùng nhau trao đổi về công việc, tài tử họ Lý kêu đau đầu và muốn nghỉ ngơi. Đinh Phối đưa cho ông một viên thuốc giảm đau Equageis mà cô hay uống. Sau đó, vì quá mệt mỏi nên ông đã được mời vào phòng ngủ để nghỉ ngơi. Nhưng họ đâu ngờ rằng kể từ giây phút ấy, bi kịch bắt đầu.



Lý Tiểu Long đóng The Orphan (Trẻ mồ côi) năm 18 tuổi. Ảnh: GETTY



Kết quả pháp y cho thấy, Lý Tiểu Long chết tại Hong Kong vì chứng phù não (não bị sưng to). Có người cho rằng ông chết vì phù não do phản ứng với thuốc Equagesic. Bác sĩ riêng của Lý Tiểu Long tại Hong Kong thì cho rằng tài tử qua đời do sử dụng quá nhiều cần sa.



Cũng có ý kiến nghi ngờ diễn viên Betty hay tổ chức mafia xuyên quốc gia Hội Tam Hoàng chính là thủ phạm dẫn đến cái chết của ông. Sau nhiều cuộc thảo luận và tranh cãi, các bác sĩ đã công khai nguyên nhân tử vong của Lý Tiểu Long là "chết do tai nạn bất ngờ". Điều này không thuyết phục được người hâm mộ cũng như giới diễn viên, võ sư.



Lý Tiểu Long trong phim Long tranh hổ đấu năm 1973. Ảnh: GETTY



Tuy nhiên trong cuốn sách mới mang tên "Bruce Lee: A Life", tác giả Matthew Polly- một nhà báo Mỹ đã phủ nhận những giả thuyết trên và chỉ ra một nguyên nhân khác có thể gây ra cái chết của huyền thoại họ Lý, theo Fox News.



Nguyên nhân này không quá xa lạ với giới chơi thể thao: Sốc nhiệt. Matthew Polly đã phỏng vấn hơn 100 người quen của Lý Tiểu Long, bao gồm bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, người vợ góa Linda Lee Cadwell và cả con gái Shannon Lee cho cuốn sách của ông.

Theo Polly, những giả thuyết trước đó về cái chết của Lý Tiểu Long đã bỏ qua một chi tiết khá quan trọng:

"Lý Tiểu Long từng bị đột quỵ 10 tuần trước cái chết của ông ấy. Thời điểm đó, ông ấy cũng đã suýt chết" -tác giả Polly cho biết.

"Vào ngày 10 tháng 5 năm 1973, Lý Tiểu Long bước vào căn phòng lồng tiếng. Đó là một trong những ngày nóng nhất trong tháng. Dù nóng, người ta vẫn phải tắt máy điều hòa để tránh làm hỏng giọng lồng tiếng. Lý Tiểu Long ngay lập tức bị quá nóng và có triệu chứng chóng mặt."



Lý Tiểu Long và Đinh Phối tại studio Hong Kong Coliseum quay phim “Mãnh long quá giang” hồi tháng 6-1972. Ảnh: GETTY



"Khi rời phòng, Lý Tiểu Long đã khuỵu xuống. Sau một lát nghỉ ngơi bên ngoài, Lý trở lại phòng thu, nhưng lần này thì Lý Tiểu Long tiếp tục bị co giật và ngất xỉu dưới cái nóng khủng khiếp. Sau khi vào viện, các bác sĩ nghi ngờ Lý Tiểu Long bị phù nề não ngay lúc đó, chính xác là hậu quả từ hiện tượng sốc nhiệt” – trích một đoạn trong cuốn sách.



Điều này lý giải sự uể oải và những cơn nhức đầu mà Lý Tiểu Long phải chịu đựng sau vụ việc nói trên. Cơn đau đầu ở nhà Betty Ting Pei và viên thuốc giảm đau Equagesic chỉ là những nhân tố cuối cùng gây ra cái chết của huyền thoại.

Cũng theo Matthew Polly, Lý Tiểu Long từng phẫu thuật loại bỏ những tuyến mồ hôi ở nách để "trông đỡ ghê" khi thực hiện những pha võ thuật trên màn ảnh. Đó cũng là nguyên nhân ông nhạy cảm với nhiệt hơn người bình thường.

Lý Tiểu Long tên thật là Lý Chấn Phiên, sinh vào 27-11-1940, là nam diễn viên võ thuật gốc Hoa nổi tiếng trong nền điện ảnh Mỹ, đồng thời là võ sư sáng lập võ phái Triệt quyền đạo. Anh được tờ tạp chí Time xếp vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất của thế kỉ 20.