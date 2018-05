Úc, Hà Lan đòi Nga chịu trách nhiệm vụ bắn hạ MH17

Theo RT, sau buổi họp báo của Nhóm Điều tra chung (JIT) hôm 24-5, phía Hàn Lan và Úc yêu cầu Nga chịu trách nhiệm việc triển khai tên lửa Buk để bắn hạ máy bay MH17.

Theo Sputnik, Nhóm Điều tra chung (JIT), bao gồm các chuyên gia từ Hà Lan, Úc, Bỉ, Ukraine và Malaysia ngày 24-5 công bố kết luận “tên lửa BUK-TELAR từng bắn hạ MH17 là của Lữ đoàn Tên lửa Phòng không 53 đóng tại vùng Kursk thuộc Nga”. Các kết luận trên được đưa ra ngay cả khi cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc mà vẫn đang ở “giai đoạn cuối cùng”. Theo các thành viên của JIT, vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, bao gồm đi tìm câu trả lời cho hai câu hỏi lớn: Ai là người chịu trách nhiệm cho vụ bắn rơi máy bay MH17 và tại sao lại xảy ra vụ việc này.



Mảnh vỡ MH17 tại hiện trường. Ảnh: RT

Sau khi nhóm điều tra quốc tế kết luận quân đội Nga bắn hạ máy bay MH17, Nga đã lên tiếng phản đối, nói chứng cứ nước này cung cấp đã không được xem xét. “Chúng tôi lấy làm tiếc với giả thuyết do JIT đưa ra hôm 24-5, cho rằng Lữ đoàn Tên lửa Phòng không số 53 của Nga đã phóng tên lửa Buk bắn hạ máy bay MH17 trên bầu trời Ukraine. Một lượng lớn thông tin do Nga cung cấp cho JIT đã bị làm ngơ trong cuộc điều tra. Đây là cáo buộc nhằm bôi nhọ hình ảnh của Nga trước cộng đồng quốc tế” – hãng tin TASS dẫn thông cáo do Bộ Ngoại giao Nga công bố ngày 25-5.



Nga khẳng định các nhà điều tra không nhắc tới việc nhóm chuyên gia Hà Lan đã được mời tới Moscow, được tiếp cận những tài liệu kỹ thuật của hệ thống Buk, cũng như kết quả thử nghiệm của nhà sản xuất Almaz-Antey nhằm mô phỏng vụ bắn hạ máy bay MH17. Nga tuyên bố đã cung cấp cho các nhà điều tra toàn bộ dữ liệu từ hàng loạt đài radar trong khu vực nghi vấn, vốn không thể thay đổi hoặc giả mạo.

“Không có bằng chứng nào được đưa ra, trừ một video rực rỡ dựa trên dữ liệu giả mạo được cung cấp bởi các blogger của hãng tin Bellingcat, những người từng gây nhiễu loạn thông tin nhằm đổ tội cho Nga trong vụ MH17” - Bộ Ngoại giao Nga khẳng định.

Nga đặt dấu hỏi về lý do đằng sau việc JIT công khai nội dung kết luận sơ bộ, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ điều tra để buộc tội những người chịu trách nhiệm trong vụ này. Theo Sputnik, Nga đang phân tích các video về vụ bắn hạ MH17 được các nhà điều tra Hà Lan cung cấp.

Về phía Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông tuyên bố Moscow chỉ công nhận kết quả điều tra vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi khi Nga được tham gia điều tra.



Cơ quan chức năng tới hiện trời chuyến bay MH17 bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine năm 2014. Ảnh: AP

Hãng tin TASS dẫn lời Tổng thống Putin cho biết do ông bận công việc ở St.Petersburg cả ngày nên hiện ông chưa thể xem kết luận của các nhà điều tra Hà Lan công bố về vụ máy bay MH17 bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine năm 2014.



Tuy nhiên, ông Putin nói: "Ngay từ đầu chúng tôi đã đề nghị hợp tác điều tra thảm kịch này, nhưng thật không ngờ là chúng tôi bị gạt ra ngoài cuộc điều tra. Phía Ukraine đang làm công việc đó mặc dù Ukraine vi phạm các luật pháp quốc tế và đã không đóng cửa không phận ở khu vực xảy ra chiến sự”.

"Muốn chúng tôi công nhận (kết quả điều tra), chúng tôi phải được tham gia điều tra đầy đủ. Trong bất cứ trường hợp nào, Nga sẽ có thái độ cư xử đúng mực và tôn trọng các phân tích của điều tra viên quốc tế và sẽ có phản hồi. Nhưng đến nay, thậm chí một văn bản chính thức tôi cũng chưa được nhìn thấy”- ông Putin nhấn mạnh.



Một mảnh vỡ tên lửa được cho là đã bắn MH17 được nhóm điều tra quốc tế công bố. Ảnh: REUTERS

Máy bay Boeing 777 mang số hiệu chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine vào ngày 17-7-2014 khi đang trong hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur (Malaysia). Vụ việc khiến toàn bộ 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn đến từ 10 quốc gia khác nhau thiệt mạng, trong đó có tới 196 nạn nhân mang quốc tịch Hà Lan.



Tháng 9-2016, JIT từng đưa ra một báo cáo kết luận rằng máy bay bị bắn rơi bởi một tên lửa phóng đi từ hệ thống phòng không BUK đặt gần thị trấn Pervomaiskoye, phía Nam Snezhnoye ở miền Đông Ukraine do các nhóm ly khai kiểm soát. Các nhà điều tra cũng cho rằng đây là hệ thống phòng không do Nga sản xuất và cung cấp cho phe ly khai Ukraine. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ cáo buộc này.

Hồi tháng 4, các nhà điều tra vụ máy bay MH17 kết luận tên lửa bắn trúng máy bay này đã bay quá nhanh khiến hệ thống radar dân sự của Nga không thể phát hiện.