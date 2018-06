Bạn đã biết 7 lợi ích bất tận của vỏ chanh?

1. Giảm cân

Vỏ chanh rất tốt cho việc giảm cân bởi có chứa một hợp chất gọi là pectin có thể ngăn chặn sự hấp thu đường từ ruột vào máu và do đó ngăn ngừa tăng cân.

Bạn chỉ cần chuẩn bị 8 vỏ chanh và 200 ml nước. Đun sôi hỗn hợp nước và vỏ chanh thái nhỏ trong khoảng 10 phút dưới bếp lửa nhỏ để đảm bảo vỏ chanh ra hết chất. Chắt lọc lấy phần nước và uống vào buổi tối trước khi đi ngủ.



Nước vỏ chanh hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Ảnh: Internet

Tốt nhất, bạn nên uống trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ đồng hồ. Phương pháp này hoàn toàn an toàn cho sức khỏe và dạ dày của bạn. Tuy nhiên, tinh dầu trong vỏ chanh có thể làm cho hỗn hợp nước hơi đắng và có vị the.



2. Giảm đau khớp

Để giảm đau khớp, bạn dùng chanh, dầu ô liu, túi nhựa, gạc, một chiếc khăn choàng len và một cái bình. Gọt vỏ chanh và đặt vỏ trong một cái lọ, sau đó, bạn đổ dầu ô liu cho đến khi nó được lấp đầy. Đóng nắp thật chặt và giữ cho nó ít nhất trong ba tuần.

Sau đó, bạn lấy vỏ chanh và đặt vào một miếng gạc, đặt nó trên khớp đau. Dùng khăn choàng len quấn quanh để tạo sự ấm áp và giúp chất lỏng được hấp thụ vào khớp. Làm điều này vào ban đêm trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau, bạn sẽ nhận thấy một sự khác biệt.

3. Giúp da khỏe mạnh

Trong vỏ chanh có chứa alpha hydroxy axit, có tác dụng làm trắng da một cách tự nhiên. Bạn nên kết hợp vỏ chanh cùng với những chất có tính năng làm trắng da như: dưa leo, đất sét, đu đủ, mật ong, sữa chua,… để tạo thành các loại mặt nạ dưỡng trắng da.

Bạn nên sử dụng mặt nạ tự chế này 2 lần/ tuần để cải thiện sắc tố da. Tuy nhiên, dưỡng da bằng chanh khiến da rất dễ bị ăn nắng. Vì vậy, bạn cần che chắn cẩn thận và sử dụng kem chống nắng trước khi ra ngoài nắng.



Vỏ chanh giúp cải thiện sắc tố da. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, vỏ chanh còn loại bỏ các đốm đen, nếp nhăn và các dấu hiệu khác của sự lão hóa da. Bạn có thể ăn chúng hoặc thoa trực tiếp vỏ chanh lên da mỗi ngày.



4. Giúp tóc chắc khỏe hơn

Phần vỏ xanh bên ngoài vỏ chanh chứa nhiều tinh dầu có tác dụng hiệu quả trong việc làm đẹp tóc, giúp tóc mọc nhanh hơn và trị gàu rất hiệu quả.

Bạn có thể lấy vỏ chanh nghiền nát, cho vào một lượng nước nhỏ đun sôi. Thoa đều dung dịch này lên tóc, massage nhẹ nhàng trước khi gội đầu ít nhất 15 phút. Làm đều đặn sẽ thấy tóc khỏe đẹp lên trông thấy. Hơn nữa, hương thơm của vỏ chanh sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng rất hiệu quả.

5. Ngăn ngừa táo bón và đầy hơi

Chất xơ trong vỏ chanh giúp bạn dễ dàng đi tiêu và làm sạch đại tràng. Chúng cũng giúp hệ tiêu hoá hoạt động hiệu quả và ngăn ngừa trướng bụng, đầy hơi.

Đơn giản, bạn chỉ cần đun sôi nước chanh và nước uống giúp ngăn ngừa táo bón.

6. Giúp xương chắc khỏe

Vitamin C trong xương giúp phục hồi các hư tổn của khớp sụn và cũng giúp chữa lành vết thương do chấn thương. Vỏ chanh cung cấp nhiều vitamin C giúp xương, sụn và răng khỏe mạnh.

Một khoáng chất quan trọng nhất cho xương của bạn là canxi, thật ngạc nhiên khi vỏ chanh cũng có canxi để cải thiện sức khỏe của xương.

7. Giúp hơi thở thơm tho và răng trắng sáng hơn

Theo nhiều nghiên cứu, các loại chanh có hàm lượng axit citric rất cao, có tác dụng chống oxy hóa và chống lại các vấn đề về răng nướu nếu lượng vitamin C bị thiếu hụt. Ngoài ra, vỏ chanh còn mang lại công dụng giúp làm sạch, khử mùi hôi miệng và giúp cải thiện độ sáng bóng của răng rất hiệu quả.



Vỏ chanh giúp bạn có răng trắng sáng hơn. Ảnh: Internet

Thông thường, bạn hay sử dụng nước cốt chanh pha với muối để đánh răng, nhưng cách này chỉ có thể sử dụng nhiều nhất là 2 lần/ tuần, bởi nước cốt chanh chứa nhiều axit nếu sử dụng hàng ngày có thể gây bào mòn và gây ê buốt. Vì vậy, để an toàn hơn bạn có thể bào nhỏ lớp vỏ chanh và trộn với kem đánh răng để đánh răng mỗi ngày.