Đánh bay cơn chóng mặt bằng thực phẩm

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khá nhiều người gặp phải tình trạng chóng mặt và nó cũng gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho cơ thể. Nếu tình trạng này kéo dài, sức khỏe của bạn có thể đang có sự suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy, hãy sử dụng những thực phẩm chữa chóng mặt để cải thiện tình hình.

Thực phẩm cay



Trà gừng có hiệu quả trong việc giảm chóng mặt. Ảnh: Internet

Bạn nên dùng những loại thực phẩm cay như các món ăn chứa ớt, sốt cay nóng, gừng. Nhất là gừng vì đây là loại thực phẩm rất tốt cho các cơn chóng mặt, nhức đầu. Chỉ với một tách trà gừng, các triệu chứng của chóng mặt cũng giảm đáng kể. Nếu nguyên nhân gây ra đau đầu chóng mặt là do viêm xoang, những món ăn cay có thể hỗ trợ mở đường hô hấp, giảm áp lực và sự đau đầu.

Uống nước

Việc uống đủ nước được xem là rất cần thiết bởi nó giúp cho các cơ quan trong cơ thể hoạt động được hiệu quả hơn. Việc ăn uống có thể dẫn đến cơ thể bị tụt huyết áp, thường đi kèm với cảm giác chóng mặt và choáng váng, đó thường được gọi là tình trạng tụt huyết áp sau bữa ăn (theo nghiên cứu mới được báo cáo trên tờ The Havard Health Letter). Hãy uống một cốc nước trước bữa ăn 15 phút để có thể làm giảm tình trạng này. Đây là một trong những cách chữa trị chứng chóng mặt rất đơn giản.

Ngoài ra, bạn cũng cần phải uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để đảm bảo cho các hoạt động trong cơ thể diễn ra bình thường. Để tránh tình trạng đuối sức, mất nước sau khi tập luyện đối với những người hay tập luyện thể dục thể thao, cần phải cung cấp nhiều nước hơn nữa.

Ăn ngũ cốc

Nghiên cứu từ Trường Y Harvard cho thấy việc giảm lượng đường trong máu do tiêu thụ những thực phẩm mà cơ thể tiêu hóa nhanh như khoai tây, gạo trắng, các loại thức ăn chứa toàn bột và đường tinh chế sẽ gây hiện tượng chóng mặt.



Đậu và ngũ cốc nguyên hạt còn giúp hạ đường huyết. Ảnh: Internet

Để làm giảm hiện tượng này, hãy ăn các loại thực phẩm giàu chất xơ tiêu hóa chậm như đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Ngũ cốc nguyên hạt sẽ cung cấp một lượng chất xơ dồi dào và các chất dinh dưỡng. Thường xuyên sử dụng ngũ cốc nguyên hạt là một trong những phương pháp ngăn ngừa hiện tượng chóng mặt cũng như các triệu chứng khác của hiện tượng hạ đường huyết.

Tăng cường protein cho cơ thể

Lượng đường trong máu cũng sẽ được ổn định và giảm hiện tượng chóng mặt nhờ có lượng protein cung cấp các axit amin. Nguồn protein cao thường có chứa trong các loại gia cầm không da có thịt trắng như thịt vịt, thịt gà, cá, các loại đậu, lòng trắng trứng, đậu hũ và sữa ít chất béo hoặc các sản phẩm từ đậu nành.

Thực phẩm giàu vitamin C

Các nhà khoa học đã chứng minh, cơn chóng mặt sẽ bị đẩy lùi một cách hiệu quả nếu bạn tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu vitamin C. Người ta đã thực hiện thí nghiệm đối với những bệnh nhân tình nguyện dùng nhiều vitamin C hơn mỗi ngày. Kết quả cho thấy rằng so với những người không dùng vitamin C, triệu chứng chóng mặt của họ thuyên giảm một cách đáng kể. Các loại thực phẩm như cam, quýt, cà chua, dâu tây, ớt chuông, bông cải xanh, khoai lang, đu đủ, xoài,… chứa nhiều vitamin C đều rất có lợi cho người hay bị chóng mặt.

Các thực phẩm giàu vitamin C giúp thuyên giảm chóng mặt đáng kể. Ảnh: Internet



Thực phẩm giàu vitamin B6

Đối với những người hay bị chóng mặt do tác dụng phụ của thuốc, việc dùng các loại thực phẩm giàu vitamin B6 sẽ giúp tổng hợp protein cũng như chuyển hóa tế bào máu đỏ. Ngoài ra, nó còn kích thích hệ thần kinh và hệ miễn dịch làm việc hiệu quả. Một số thực phẩm giàu vitamin B6 như thịt gà, ngũ cốc, thịt heo, cá hồi, cá ngừ, bơ đậu phộng, các loại đậu, chuối,...