Giải cứu người đàn ông khỏi khối u khổng lồ hơn 40 kg

Bệnh nhân là anh NVS, 34 tuổi, quê Nghệ An trước đó nhập BV Việt Đức, Hà Nội trong tình trạng thiếu máu nặng, nhợt nhạt do mất máu mạn tính. Lưng, mông, đùi và cẳng chân trái gần như biến dạng do phải "gánh" khối u quá lớn.

Từ nhỏ anh S. đã có khối u vùng lưng, đùi và phát triển theo thời gian. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn, gia đình không chạy chữa sớm. Có những lúc khối u quá lớn vỡ ra làm anh mất nhiều máu, ngất xỉu.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán anh S. bị u xơ thần kinh, phải chụp cộng hưởng từ. Nhưng khi chụp, khối u quá lớn làm anh S. không thể vào được lồng chụp nên các bác sĩ không phân biệt được đâu là u, đâu là dây thần kinh.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân ít nhất hai lần. Nếu như bệnh nhân bình phục được sau lần mổ thứ nhất sẽ phẫu thuật lần tiếp theo.

Ca phẫu thuật kéo dài tám tiếng với hơn 10 phẫu thuật viên và 20 nhân viên, bác sĩ khu mổ, gây mê hồi sức đã thành công. Các bác sĩ đã cắt gần hết khối u lưng và mông nặng 23 kg cho bệnh nhân. Tổng lượng máu phải truyền hơn 5 lít.

Hiện bệnh nhân đã qua giai đoạn hồi sức tích cực nhưng vẫn cần được theo dõi chặt chẽ chức năng tim phổi, thận, gan và điều trị kháng sinh chống nhiễm trùng. Trường hợp nếu bệnh nhân ổn định trong lần mổ này, lần mổ thứ hai có thể lấy bớt khối u vùng đùi, cẳng chân trái.