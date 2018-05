Kinh hãi nội tạng bò ngâm hóa chất trước khi mang bán

Rạng sáng 15-5, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra cơ sở chế biến nội tạng bò của ông Trịnh Quang Thái, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện có sáu người đang sơ chế khoảng 400kg nội tạng bò. Khu vực chế biến không đảm vệ sinh, nội tạng được để ngay dưới nền xi măng ẩm thấp, dơ bẩn.

Theo các trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường có khoảng 20kg nội tạng đang được ngâm hóa chất để tẩy trắng, làm nội tạng tươi lâu và giòn.



Nội tạng bò để ngay dưới nền xi măng rất mất vệ sinh. Ảnh: CAĐN.

Đại diện chủ cơ sở cho biết, số nội tạng trên được thu mua từ các cơ sở giết mổ, sau đó đem về ngâm hóa chất để tẩy trắng. Trung bình mỗi ngày cơ sở này chế biến khoảng 300kg, sau đó mang đi tiêu thụ tại địa bàn TP Biên Hòa.



Hiện tại, chủ cơ sở chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan đến hoạt động, cũng như giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Từ những sai phạm trên, Phòng Cảnh sát mội trường đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời lấy mẫu sản phẩm đưa đi giám định, niêm phong một số can nhựa đựng hóa chất để tiếp tục xử lý theo quy định.