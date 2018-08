Nở rộ dịch vụ phá thai cực kỳ nguy hiểm

Điểm đ khoản 4 Điều 25 Thông tư 41/2011của Bộ Y tế ngày 14-11-2011 quy định: Phòng khám chuyên khoa phụ sản - kế hoạch hóa gia đình được phép hút thai, phá thai nội khoa (dùng thuốc - PV) đối với thai bằng hoặc dưới sáu tuần khi đáp ứng các điều kiện quy định… Tuy nhiên, khảo sát của Pháp Luật TP.HCM cho thấy không ít phòng khám chuyên khoa sản ở TP.HCM thực hiện và quảng cáo phá thai từ 10 tuần tuổi trở lên, thậm chí 18 tuần tuổi bằng phương pháp thủ thuật (nong và gắp thai).



Thai nhỏ không từ, thai lớn không tha

Trong vai chú ruột đứa cháu gái 24 tuổi đang mang thai 17 tuần muốn phá, phóng viên (PV) tìm tới Phòng khám đa khoa Đại Đông (461 Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP.HCM).

Bước vào phòng có ba phụ nữ mặc blouse trắng nhưng không mang bảng tên, PV kể lể vụ việc của cháu gái và muốn được tư vấn phá cái thai 17 tuần tuổi. Những phụ nữ này cho biết phòng khám có thể “bỏ được” (phá thai - PV) nhưng phải dẫn cháu đến khám, làm xét nghiệm. Những người này cho biết có nhiều người vô bệnh viện thì được yêu cầu gắp thai nhi nhưng ở phòng khám này sẽ không làm vậy mà bác sĩ sẽ dùng thuốc để ép thai nhi ra theo tự nhiên.

“Cái thai lớn chứ không phải nhỏ, 17 tuần tuổi rồi nên ít nhất phải 1-2 ngày. Làm gì thì làm nhưng phải đảm bảo sức khỏe cho cháu là quan trọng. Bác sĩ phải làm uy tín để đảm bảo mai mốt cháu còn sinh con nữa” - một trong ba phụ nữ nói.

Ngay sau đó, PV đề nghị được gặp quản lý Phòng khám đa khoa Đại Đông để trao đổi những vấn đề liên quan. Tiếp và làm việc với PV là bà Trần Thúy Linh. Bà Linh cũng đưa PV xem giấy chứng nhận “Đủ trình độ phiên dịch tiếng Trung trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam” do Trường ĐH Y Dược TP.HCM cấp ngày 19-10-2017.

Nghe PV trình bày nhân viên của phòng khám đã tư vấn và nhận phá thai 17 tuần tuổi, bà Linh liền nói: “Phòng khám chỉ được phá thai dưới bảy tuần tuổi thôi”.

Để vụ việc rõ ràng, PV đề nghị bà Linh cùng gặp những người đã tư vấn cho PV. Tại đây, sau khi làm việc, có chứng cứ việc ba người này tư vấn phá thai 17 tuần tuổi, bà Linh nhỏ giọng: “Các chị mới bắt đầu qua học việc nên không biết chứ thực ra phòng khám chỉ phá thai dưới bảy tuần tuổi thôi. Tôi sẽ làm việc lại với nhân viên, mong anh bỏ qua vụ việc này!”.

PV vào trang web có tên dakhoadaidong.vn và phát hiện góc dưới xuất hiện khung nhỏ có tiêu đề “tư vấn Nguyệt zalo 0906624…”. PV gõ dòng chữ: “Thai được 15 tuần rồi nên muốn phá”. Tư vấn Nguyệt đáp lại: “Thai 15 tuần chị vẫn nhận nhưng em cần khám…”. PV gõ tiếp: “… Vậy em tới phòng khám của chị. Nếu được thì chị phá giúp em luôn nghe”. Tư vấn Nguyệt trả lời: “Vâng”.



Nhan nhản các trang thông tin điện tử quảng cáo phá thai trên 10 tuần tuổi như dakhoadaidong.vn, dakhoaquocte.net.vn, phathai2.dakhoahoancau.v… Ảnh: TRẦN NGỌC

Công khai quảng cáo phá thai vô cùng nguy hiểm

PV bấm vào trang điện tử có tên dakhoaquocte.net.vn, dòng chữ “Phòng khám đa khoa Quốc tế” cùng logo nổi bật trên màn hình. Phía dưới là dòng chữ “phá thai 16 tuần tuổi an toàn tại đa khoa Quốc tế TP.HCM”.

Thời điểm PV vào trang điện tử nói trên có một người xưng là BS Minh Anh đang phụ trách tư vấn trực tuyến. Khi PV hỏi có nhu cầu bỏ thai 15 tuần tuổi, BS Minh Anh trả lời: “Với tuần thai trên thì bác sĩ có thể chỉ định phương pháp phá thai không đau hoặc giảm đau tại phòng khám. Với phương pháp trên thì thực hiện trong khoảng 20 phút. Sau đó bạn gái em ra về sinh hoạt và làm việc bình thường…”. Còn trên trang điện tử có tên dakhoa.phongkhamdakhoathaibinhduong.vn, PV nhấp vào chuyên mục “phá thai” lập tức dòng chữ “thai 17 tuần có phá được không?” xuất hiện. Trang web nói trên trả lời: “Thai 17 tuần có thể phá được. Nhưng do thai đã có kích thước lớn nên quy trình thực hiện sẽ rất phức tạp. Để đảm bảo an toàn, chị em cần phá thai 17 tuần ở những cơ sở y tế uy tín, chất lượng và có đội ngũ bác sĩ giỏi”.

Chưa dừng ở đây, trang điện tử này còn xuất hiện dòng chữ bự chảng “phòng khám phá thai Thái Bình Dương - địa chỉ phá thai 17 tuần uy tín”. Trang điện tử nói trên còn đăng dòng quảng cáo: “Phòng khám phá thai Thái Bình Dương là một trong những địa chỉ được phê duyệt và cấp phép hoạt động chính về phá thai. Do đó trường hợp thai 17 tuần tuổi, chị em có thể tin tưởng đến thực hiện thủ thuật tại đây. Đội ngũ bác sĩ công tác tại đây là những người có kinh nghiệm trên 20 năm trong lĩnh vực phá thai…”.

PV tiếp tục vào trang điện tử có tên phathai2.dakhoahoancau.vn. Lập tức dòng chữ “trung tâm đình chỉ thai an toàn đa khoa Hoàn Cầu” hiện ra.

PV vào chuyên mục “phá thai an toàn”, dòng chữ “phá thai 11 tuần bằng phương pháp mini an toàn - kín đáo tại Hoàn Cầu” đập vào mắt. Trang điện tử nói trên quảng cáo: “Trung tâm Kế hoạch sinh sản Hoàn Cầu tại 80-82 Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5 là cơ sở y tế đa khoa chính quy. Được Sở Y tế TP.HCM cấp phép hoạt động trong lĩnh vực phá thai an toàn. Áp dụng phương pháp phá… (thiếu chữ thai - PV) mini độc quyền tỉ lệ thành công lên đến 99%”.