Trực thăng bay đêm ra Trường Sa cứu bệnh nhân nguy kịch

"Hiện ông NCC (43 tuổi, quê Thái Bình) đã qua cơn nguy kịch. Sắp tới, bệnh viện (BV) Quân y 175 (TP.HCM) sẽ can thiệp mạch vành để giảm những biến chứng sau này. Ông C. là công dân Trường Sa, làm việc và sinh sống nơi hải đảo nên sẽ được hỗ trợ tối đa chi phí điều trị”.

Sáng 24-5, Đại tá Trương Đình Cẩm, Phó Giám đốc BV Quân Y 175 cho biết thông tin trên.

Ông C. là nhân viên làm việc tại trạm hải đăng Đá Lát thuộc quần đảo Trường Sa. Do có dấu hiệu đau ngực, khó thở nên ông C. được chuyển về bệnh xá Trường Sa và được các bác sĩ (BS) chẩn đoán nhồi máu cơ tim, tiên lượng xấu.

Cũng theo các bác sĩ, do bệnh xá không đủ điều kiện điều trị nên ông C. cần được đưa vào đất liền chăm sóc.

Ông C. đang được đưa vô đất liền bằng trực thăng. Ảnh: BV Quân y 175

Đúng 19 giờ ngày 23-5, trực thăng thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), mang theo ba bác sĩ của BV Quân y 175 cùng dụng cụ y tế tới đảo Trường Sa lớn.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, trực thăng tới nơi. Các bác sĩ nhanh chóng đặt máy monitor và can thiệp kiểm soát tim mạch cho ông C. Sau đó, trực thăng cất cánh ngay trong đêm và về đến Tân Sơn Nhất vào lúc 2 giờ 30 ngày 24-5. Tại đây, xe cấp cứu chờ sẵn và đưa ông C. đến BV Quân y 175.

Khi nhập viện, ông C. vẫn còn tỉnh táo. Các BS nhanh chóng hội chẩn và kết luận ông C. bị nhồi máu cơ tim vùng trước rộng, bệnh cảnh nặng cần theo dõi.