Đuổi đánh trọng tài trận Play off hạng nhì

Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Nguyễn Anh Vũ làm trận BR-VT và Phố Hiến trong khuôn khổ trận Play off tranh suất cuối cùng của VCK giải hạng nhì lên chơi giải hạng nhất năm sau vang lên thì xảy ra sự cố.



BR- VT (xanh biển) gặp Phố Hiến FC trận Play off

Khi vừa kết thúc trận, các cầu thủ BR-VT đã không giữ được bình tĩnh khi thua Phố Hiến FC 1-4 và mất suất lên chơi hạng nhất năm sau và đã đuổi đánh tổ trọng tài. Khi trọng tài Anh Vũ nổi còi kết thúc trận thì nhiều cầu thủ BR-VT lao đến cãi vả với những hành động rất không đẹp và thiếu chuyên nghiệp.

Trước tình hình nóng như vậy, trợ lý 2 Huỳnh Quốc Long cảm thấy đồng nghiệp có thể bị đe dọa nên lao vào trên đường chạy đến giữa sân, khi trợ lý ngang qua một cầu thủ BR-VT va chạm thì cầu thủ này lăn quay ra ăn vạ. Và trong giữa sân bắt đầu bùng phát các cầu thủ BR-VT dí theo trọng tài Vũ để đánh.

May lúc đó lực lượng làm nhiệm vụ trên sân, và cả công an vào can ngăn kịp thời. Nhân vật chính của vụ đuổi đánh trọng tài này là cầu thủ Trần Quốc Tuấn của BR-VT, Tuấn vào thay người ở đầu hiệp 2 và là nhân vật trung tâm cầm đầu nhóm cầu thủ gây rối.



Vụ đuổi đánh trọng tài diễn ra khi trận đấu kết thúc

BR-VT là đội bóng được đầu tư chu đáo với mục tiêu lên chuyên nghiệp khi họ có sân bóng rất đẹp, lại chuẩn bị có học viện hợp tác với CLB Ý Juventus và được nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào…tuy nhiên hình ảnh cầu thủ trên sân thể hiện quá kém. Dẫu biết rằng cái thua 1-4 trước Phố Hiến FC mất suất cuối cùng lên hạng nhất đã làm họ cay cú nhưng không thể chấp nhận hành động của nhiều cầu thủ đội bóng miền Đông Nam bộ như thế được.



Cầu thủ BR-VT đã ứng xử quá thiếu chuyên nghiệp

Giải hạng nhì do VFF trực tiếp tổ chức, nó không thuộc công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Trao đổi sơ bộ với chúng tôi, ông Dương Vũ Lâm, Trưởng Văn phòng Đại diện VFF phía Nam nhận xét: “Cầu thủ BR-VT đã quá mạnh động. Những quyết định của tổ trọng tài Anh Vũ hoàn toàn đúng, nhưng các cầu thủ thì cay cú khi mất suất thăng hạng. Trận này đội BR-VT còn bị hai thẻ đỏ”.



Tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận này gồm trọng tài chính Nguyễn Anh Vũ, hai trợ lý Lê Trần Nghĩa, Huỳnh Quốc Long và trọng tài thứ tư là Khổng Tam Cường.

Mùa hạng nhì năm nay có ba suất thăng hạng gồm An Giang, Phù Đổng và Phố Hiến.