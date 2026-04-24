HLV của Malaysia chỉ ra thứ vũ khí qua mặt Việt Nam ở chung kết 24/04/2026 12:17

(PLO)- HLV Shukor Adan tin rằng tinh thần chiến đấu là thứ đã đưa U-17 Malaysia tiến sát chức vô địch U-17 Đông Nam Á 2026, trước trận chung kết gặp U-17 Việt Nam lúc 19 giờ ngày 24-4.

Sau cú sốc thua Việt Nam 0-4 ở vòng bảng, Malaysia từng hứng chịu nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, đội bóng trẻ này đã phản ứng mạnh mẽ bằng hành trình vào chung kết, đặc biệt là chiến thắng 3-0 trước Lào ở bán kết.

Theo HLV Shukor, các học trò của ông đã chứng minh bản lĩnh sau giai đoạn khó khăn. Ông nhấn mạnh Malaysia đã giữ sạch lưới trong 3 trận gần nhất, điều mà không nhiều người nghĩ tới sau thất bại nặng nề trước Việt Nam.

U-17 Malaysia vừa thua đậm Việt Nam 0-4 ở vòng bảng. Ảnh: VFF.

Dù vậy, nhà cầm quân Malaysia thừa nhận thử thách phía trước rất lớn. Ông đánh giá U-17 Việt Nam là đối thủ mạnh, sở hữu hệ thống đào tạo trẻ bài bản và có chất lượng xuyên suốt từ U-17 đến U-23.

HLV Shukor cho biết Malaysia sẽ chuẩn bị trận chung kết bằng sự tập trung cao nhất. Toàn đội cần phục hồi cả thể lực lẫn tinh thần, đồng thời điều chỉnh chiến thuật để tránh lặp lại sai lầm ở vòng bảng.

HLV Shukor hứa giúp học trò sửa chữa sai lầm. Ảnh: TNST.

Ông cũng nhắn nhủ các cầu thủ trẻ hãy tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này, bởi Malaysia đã làm nên dấu mốc đáng nhớ khi trở thành một trong những đội trẻ nhất góp mặt ở chung kết.

Với Malaysia, đây là trận chung kết đầu tiên kể từ năm 2019. Họ chỉ còn cách chức vô địch một trận đấu, nhưng trước mắt là U-17 Việt Nam – đối thủ từng khiến họ thua tâm phục khẩu phục 0-4. Chính vì vậy, tinh thần, ý chí và khả năng chịu áp lực là chìa khóa quyết định liệu Malaysia có thể tạo nên cú phục thù, hay tiếp tục phải nhìn Việt Nam nâng cúp.