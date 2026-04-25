Tây Ninh: Sôi động lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ I 25/04/2026 09:28

(PLO)- Tây Ninh khai mạc Đại hội TDTT lần thứ I năm 2026 với hơn 3.500 VĐV tham dự, đánh dấu bước phát triển mới của thể thao địa phương sau sáp nhập.

Tối ngày 24-4, tại sân vận động Long An, tỉnh Tây Ninh đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I năm 2026, thu hút sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các đại biểu cùng khoảng 3.500 vận động viên (VĐV) và cổ động viên.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Tây Ninh diễn ra trên sân vận động Long An. Ảnh: HUỲNH DU

Đại hội mang chủ đề “Thể thao Tây Ninh - vươn mình tỏa sáng”, được dàn dựng công phu với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa đặc sắc. Nội dung chương trình thể hiện xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của phong trào TDTT địa phương, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật biểu diễn và yếu tố thể thao, qua đó tôn vinh tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu khai mạc. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết phong trào TDTT của Tây Ninh và Long An trước đây đã có nền tảng phát triển mạnh mẽ. Sau khi sáp nhập, lĩnh vực thể thao tiếp tục được duy trì và mở rộng, đặc biệt là phong trào thể thao quần chúng ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, thể thao thành tích cao của tỉnh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp nhiều VĐV xuất sắc cho quốc gia. Một số gương mặt tiêu biểu như Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Kim Duyên, Nguyễn Hoài Văn, Trần Thị Nhi Yến đã khẳng định năng lực thi đấu, mang về thành tích nổi bật tại các giải trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế thể thao của tỉnh.

Sôi nổi chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội TDTT tỉnh Tây Ninh lần I

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng nhìn nhận, trong giai đoạn đầu sau sáp nhập, lĩnh vực TDTT vẫn còn không ít khó khăn như việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sự chênh lệch về cơ sở vật chất giữa các địa bàn, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, cũng như yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo VĐV. Đây là những thách thức đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ để phát triển thể thao theo hướng bền vững.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (đầu bìa bên trái) tặng hoa chúc mừng cho các đoàn tham dự Đại hội TDTT lần I. Ảnh: HUỲNH DU

Trước đó, trong cùng ngày, Ban tổ chức đã thực hiện nghi thức rước đuốc truyền thống từ Căn cứ Trung ương Cục miền Nam về sân vận động. Ngọn lửa thiêng được thắp lên mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, không chỉ thể hiện tinh thần thể thao cao thượng mà còn là sự kế thừa truyền thống cách mạng của cha ông.

Nghi thức rước đuốc truyền thống của các VĐV tiêu biểu của tỉnh từ Căn cứ Trung ương Cục miền Nam về sân vận động Long An. Ảnh: HUỲNH DU

Hành trình rước đuốc đi qua nhiều địa danh tiêu biểu của Tây Ninh như Núi Bà Đen, Quảng trường Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Khu di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa và tượng đài “Long An - Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Các đoàn diễu hành tại Lễ khai mạc

Đại hội TDTT tỉnh Tây Ninh lần thứ I có sự tham gia của 96 xã, phường cùng các lực lượng như Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo. Các VĐV sẽ tranh tài ở 18 môn thể thao gồm điền kinh, bơi, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, xe đạp, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, taekwondo, karate, kickboxing, vovinam, võ cổ truyền, cờ tướng, pickleball, kéo co và thể dục dưỡng sinh. Các nội dung thi đấu được tổ chức từ cơ sở đến cấp tỉnh và dự kiến hoàn thành trước ngày 15-9.

Đại hội năm nay tổ chức 18 môn thi đấu, từ điền kinh, bơi, bóng đá đến các môn võ, như: Taekwondo, Karate, Vovinam… Ảnh: HUỲNH DU

Thông qua Đại hội, Tây Ninh kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào TDTT, xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương năng động, đoàn kết.

Ngọn lửa của Đại hội TDTT tỉnh Tây Ninh được thắp sáng đến bế mạc giải. Ảnh: HUỲNH DU

Đây cũng được xem là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vị thế của tỉnh trong lĩnh vực thể thao thời gian tới.