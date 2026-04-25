Chung kết ngược nghẹt thở vòng 20 V-League 25/04/2026 06:39

(PLO)- Cuộc chiến trụ hạng bước vào giai đoạn nước rút căng thẳng ở vòng 20 V-League, trong khi đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội đang thể hiện sức mạnh áp đảo, còn CLB Công an TP.HCM rơi vào vòng xoáy khủng hoảng chưa có hồi kết.

Vòng 20 V-League cuối tuần này mang đậm màu sắc sinh tồn khi hàng loạt đội bóng phía dưới buộc phải chiến đấu bằng tất cả sinh lực. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Thanh Hóa và PVF-CAND, với 90 phút có thể định đoạt cục diện nhóm cuối bảng.

Cuộc đua trụ hạng với loạt trận “chung kết ngược”

Thanh Hóa hiện có 17 điểm, chỉ nhỉnh hơn đối thủ PVF-CAND đúng 4 điểm sẽ đụng độ nhau ở vòng 20 V-League ngày 25-4 (18 giờ). Với vị trí thứ 3 từ dưới lên, đội bóng xứ Thanh hiểu rằng bất kỳ cú sảy chân nào lúc này cũng có thể đẩy họ vào vùng nguy hiểm.

Đáng chú ý dẫu đang gặp vô vàn khó khăn, tinh thần chiến đấu của Thanh Hóa vẫn được duy trì. Họ bước vào trận với quyết tâm tích lũy từng điểm để giữ hy vọng trụ lại giải đấu cao nhất.

Thanh Hóa rơi vào thế thiếu thốn trăm bề nhưng các cầu thủ vẫn chiến đấu như những cảm tử quân. Ảnh: VPF.

Ở phía đối diện, PVF-CAND còn rơi vào tình cảnh bấp bênh hơn. Sau hai lần thay tướng trong mùa giải, đội bóng này vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết. Khoảng cách với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng chỉ là 1 điểm, khiến mọi trận đấu đều mang ý nghĩa sống còn. Nếu giành chiến thắng, PVF-CAND không chỉ thoát khỏi nguy cơ rớt hạng trực tiếp mà còn gây áp lực ngược trở lại cho chính Thanh Hóa.

Chính vì vậy, cuộc chạm trán này được ví như một trận “chung kết ngược”. Hai đội từng hòa nhau ở lượt đi, nhưng với lợi thế sân nhà, Thanh Hóa được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên, trong bối cảnh áp lực đè nặng, mọi kịch bản đều có thể xảy ra.

Một trận cầu khác vòng 20 V-League cũng mang ý nghĩa lớn ở nhóm cuối là cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và Viettel (18 giờ, ngày 26-4). Đội bóng sông Hàn đang đứng cuối bảng với 12 điểm, buộc phải coi mỗi trận còn lại như trận quyết định. Dù lực lượng và phong độ thua kém đối thủ, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dốc toàn lực.

Đội cuối bảng SHB Đà Nẵng sẽ phải rất nỗ lực bám đuổi tốp trên ở vòng 20 V-League. Ảnh: VPF.

Trong khi đó, Viettel đang duy trì sự ổn định đáng kể. Dù thiếu sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Popov do án kỷ luật, họ vẫn giành chiến thắng quan trọng ở vòng trước và tiếp tục hướng đến mục tiêu á quân. Sự chênh lệch là rõ ràng, nhưng yếu tố tinh thần có thể khiến trận đấu trở nên khó lường hơn dự đoán.

Hai đội bóng ngành Công an lên và xuống

Ở nửa trên bảng xếp hạng, CLB Công an Hà Nội đang thể hiện phong độ gần như không thể ngăn cản. Với 48 điểm, họ bỏ xa phần còn lại và ngày càng tiến gần đến chức vô địch.

Chiến thắng 3-0 ở vòng đấu trước tiếp tục khẳng định sức mạnh của đội bóng này. Dưới sự dẫn dắt của HLV Polking, họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, chơi gắn kết và hiệu quả. Những nhân tố trẻ ngày càng trưởng thành, kết hợp cùng kinh nghiệm của các trụ cột tạo nên một tập thể rất khó bị đánh bại.

CLB Công an Hà Nội quá mạnh so với phần còn lại. Ảnh: VPF.

Đối thủ tiếp theo của chủ nhà CLB Công an Hà Nội là đội khách SL Nghệ An từng là thế lực lớn nhưng hiện chỉ còn ở mức trung bình (19 giờ 15, ngày 26-4). Khoảng cách điểm số gấp đôi phản ánh rõ sự khác biệt, dù SL Nghệ An từng cầm hòa ở lượt đi, cơ hội tạo bất ngờ lần này là không cao khi đội chủ nhà đang ở phong độ đỉnh cao.

Trái ngược hoàn toàn, CLB Công an TP.HCM lại đang trải qua giai đoạn sa sút đáng báo động. Từng được kỳ vọng cạnh tranh tốp 3 sau những cải tổ mạnh mẽ, đội bóng này giờ chỉ còn lưng chừng bảng xếp hạng.

Ba trận thua liên tiếp với các tỷ số đậm, không ghi nổi bàn thắng nào và để thủng lưới tới 10 lần đã phơi bày mọi vấn đề của đội. Hàng công bế tắc, hàng thủ liên tục mắc sai lầm khiến đội bóng rơi vào khủng hoảng toàn diện. HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận cần thay đổi nhiều, nhưng câu hỏi lớn là liệu sự điều chỉnh có kịp thời hay không.

Tiến Linh tịt ngòi triền miên và CLB Công an TP.HCM đang rơi tự do. Ảnh: VPF.

Trong chuyến làm khách trước Hà Tĩnh, một đội chơi ổn định và khó chịu, mục tiêu thực tế với Công an TP.HCM có lẽ chỉ là giành 1 điểm (18 giờ, ngày 26-4). Trận hòa cũng là kết quả chấp nhận được trong bối cảnh hiện tại.

Ở một diễn biến khác, Becamex TP.HCM đối đầu Nam Định trong thế phải tìm lại phong độ sau hai thất bại liên tiếp (18 giờ, ngày 25-4). Trong khi đó, nhà đương kim vô địch lại đang thăng tiến với chuỗi trận ấn tượng trên sân khách, cho thấy họ vẫn còn nguyên tham vọng vươn lên nhóm đầu.

V-League đang bước vào giai đoạn quyết định với hai bức tranh trái ngược, khi phía dưới là cuộc chiến sinh tồn đầy căng thẳng, phía trên là màn độc diễn của một ứng viên vô địch CLB Công an Hà Nội quá mạnh.