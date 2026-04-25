Tottenham sát miệng vực xuống hạng, Man United vững bước Champions League 25/04/2026 08:38

(PLO)- Tottenham đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất mùa giải khi đứng trước nguy cơ rớt hạng lần đầu sau gần nửa thế kỷ, trong khi Man United, Aston Villa, Liverpool trụ vững ở tốp 5.

Trận gặp Wolves vào đêm 25-4 được xem như cơ hội sống còn để thầy trò Roberto De Zerbi níu kéo lại hy vọng trụ hạng cho Tottenham.

Spurs hiện đứng thứ 18, kém nhóm an toàn 2 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng. Điều đáng lo hơn là đội bóng London chưa thắng trận nào tại Premier League kể từ tháng 12. Trận hòa Brighton cuối tuần trước càng khiến tình hình thêm nặng nề, bởi Tottenham đã đánh rơi chiến thắng vì bàn thua muộn.

Trong lúc tinh thần toàn đội đi xuống, Tottenham thậm chí đã đăng tuyển vị trí trưởng bộ phận tâm lý. HLV De Zerbi cũng thừa nhận ông không còn thời gian cho sự tiêu cực, buồn bã hay mất niềm tin trong phòng thay đồ. Với Spurs lúc này, vấn đề không chỉ nằm ở chiến thuật, mà còn là bản lĩnh chịu áp lực.

Spurs còn 5 trận để quyết định số phận của mình ở Premier League. Ảnh: EPA.

May cho Tottenham, đối thủ sắp tới là Wolves - đội đã xuống hạng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa trận đấu dễ dàng. Nếu không thắng, Spurs có thể tự đẩy mình vào thế gần như tuyệt vọng.

Ở nhóm cạnh tranh trực tiếp, West Ham đang đứng thứ 17 và sẽ gặp Everton, còn Nottingham Forest làm khách trước Sunderland. Leeds với 40 điểm gần như đã an toàn. Theo dự đoán từ Opta, Tottenham là đội có nguy cơ xuống hạng cao nhất, nhưng một chiến thắng có thể tạo ra cú hích tâm lý quan trọng.

Trong khi cuộc chiến trụ hạng nghẹt thở, cuộc đua giành vé Champions League cũng vẫn còn đáng chú ý. Man United, Aston Villa và Liverpool đang giữ vững vị trí tốp 5, nhóm nhiều khả năng đủ điều kiện dự Champions League mùa tới.

Man United tràn trề cơ hội trở lại đấu trường Premier League mùa sau. Ảnh: EPA.

Brighton vẫn chưa bỏ cuộc dù đang kém Liverpool 5 điểm và chơi nhiều hơn một trận. Đội bóng của Fabian Hurzeler đang có phong độ rất cao với 6 chiến thắng trong 8 vòng gần nhất, mới đây còn đánh bại Chelsea 3-0.

Thậm chí, vị trí thứ sáu vẫn có thể mở ra cánh cửa Champions League trong một kịch bản đặc biệt: Aston Villa vô địch Europa League và kết thúc Premier League ở vị trí thứ năm. Chính điều này khiến cuộc đua từ Brighton đến Fulham vẫn còn động lực lớn.

Premier League đang bước vào đoạn kết cực kỳ căng thẳng khi Tottenham chạy trốn thảm họa, còn nhóm phía trên tranh nhau từng suất dự châu Âu.