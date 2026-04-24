Bầu Đức lại lo rớt hạng, Ninh Bình đại chiến Hà Nội FC 24/04/2026 11:40

(PLO)- Vòng đấu 20 V-League ngày 24-4 đang nóng lên với hai điểm nhấn rất khác nhau khi HA Gia Lai của bầu Đức tiếp tục bước vào cuộc chiến sinh tồn, còn Ninh Bình FC và Hà Nội FC đối đầu trực tiếp trong cuộc đua vào nhóm có huy chương.

Trên sân Pleiku chiều 24-4, chủ nhà HA Gia Lai đón tiếp Hải Phòng trong tình thế không hề dễ chịu ở vòng 20 V-League (VTV7 trực tiếp 17 giờ). Đội bóng của bầu Đức mới có 18 điểm sau 19 vòng, chỉ hơn nhóm áp chót 5 điểm. Khoảng cách ấy chưa an toàn, nhất là khi mùa giải đang đi vào giai đoạn căng thẳng.

Đáng chú ý HA Gia Lai mùa này vẫn lặp lại hình ảnh quen thuộc với lối chơi chật vật, thiếu ổn định và phải lo tích điểm để tránh rơi xuống khu vực nguy hiểm.

Những con số cũng cho thấy vấn đề lớn của đội bóng phố núi. Sau 19 trận, họ ghi 17 bàn nhưng đã thủng lưới tới 28 lần. Hàng công không quá sắc, trong khi hàng thủ thường xuyên để lộ khoảng trống khiến HA Gia Lai khó bứt lên. Chơi tại Pleiku là lợi thế quan trọng, bởi họ từng thắng Hải Phòng trên sân nhà trong hai mùa gần nhất. Đây cũng là thời cơ cho đội bóng của bầu Đức đòi lại món nợ thua 0-3 ở lượt đi.

Đội bóng của bầu Đức có lợi thế chơi trên sân nhà Pleiku tiếp khách Hải Phòng với hai đội đều có mục tiêu riêng. Ảnh: VPF.

Phía bên kia, Hải Phòng cũng không được phép chủ quan. Đội bóng đất Cảng đang có 27 điểm, tạm đứng thứ 5 nhưng bị Nam Định bám sát với cùng điểm số, trong khi CLB Công an TP.HCM cũng chỉ kém 1 điểm. Việc HLV Chu Đình Nghiêm xác nhận sẽ chia tay sau mùa giải có thể trở thành động lực để Hải Phòng chơi quyết tâm hơn, hướng đến một vị trí đẹp.

Trận còn lại đấu sớm vòng 20 V-League chiều 24-4, màn so tài giữa Ninh Bình FC và Hà Nội FC lại là cuộc chiến của tham vọng (HTV4 trực tiếp 18 giờ). Ninh Bình đang có 37 điểm, tạm xếp thứ 3, còn Hà Nội đứng ngay phía sau với 33 điểm. Đây là trận đấu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vào tốp 3 có huy chương cuối mùa.

Hùng Dũng cùng đồng đội Hà Nội FC quyết không để trắng tay. Ảnh: EPA.

Ninh Bình từng là hiện tượng ở lượt đi khi có thời điểm dẫn đầu bảng. Dù sau đó không còn giữ được ngôi đầu, đội bóng này vẫn cho thấy tham vọng lớn và khát khao vươn lên thành thế lực mới của V-League. Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, trong đó có chiến thắng 3-0 trước PVF-CAND, giúp họ bước vào trận gặp Hà Nội với sự tự tin rất cao.

Nhưng Hà Nội FC luôn vẫn là đối thủ không thể xem nhẹ. Đội bóng thủ đô sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, giàu kinh nghiệm và từng thống trị V-League trong nhiều giai đoạn. Tuy nhiên, việc từng thua Ninh Bình ở lượt đi khiến họ bước vào trận tái đấu với áp lực lớn hơn.