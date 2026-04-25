Hữu Nghị Sài Gòn FC trao yêu thương cho học sinh nghèo Châu Đốc 25/04/2026 17:20

(PLO)- Ngày 25-4, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang tổ chức chương trình giao lưu bóng đá giữa đội Hữu Nghị Sài Gòn và CLB Những người bạn Châu Đốc, kết hợp trao tặng 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn.

Hoạt động của CLB Những người bạn Châu Đốc và CLB Hữu Nghị Sài Gòn diễn ra trong không khí sôi nổi chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Châu Đốc lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029, đồng thời hướng đến kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).

Chương trình có sự tham dự của ông Tăng Huỳnh Thanh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Châu Đốc, kiêm Bí thư Phường đoàn Châu Đốc; ông Nguyễn Đức Thành, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Châu Đốc; Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Thành, một người con An Giang nổi danh ở làng bóng Sài Gòn và tuyển Việt Nam, đại diện CLB Hữu Nghị Sài Gòn, CLB Những người bạn Châu Đốc, cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và các em học sinh.

CLB Hữu Nghị Sài Gòn trao tặng cho các em học sinh nghèo hiếu học 20 chiếc xe đạp.

Trên sân bóng, những pha tranh tài đầy hào hứng đã tạo nên bầu không khí gần gũi, vui tươi. Nhưng ý nghĩa lớn nhất của chương trình nằm ở những chiếc xe đạp được trao tận tay các em học sinh vượt khó. Đó không chỉ là phương tiện đi học, mà còn là sự động viên ấm áp, giúp các em có thêm niềm tin trên hành trình đến trường.

Ông Tăng Huỳnh Thanh Phong chia sẻ, Phường đoàn Châu Đốc rất vui mừng khi phối hợp cùng CLB Những người bạn Châu Đốc và CLB Hữu Nghị Sài Gòn tổ chức chương trình giao lưu bóng đá gây quỹ từ thiện, trao xe đạp cho học sinh khó khăn.

Bí thư Phường đoàn Châu Đốc, ông Tăng Huỳnh Thanh Phong tri ân nghĩa cử của Chủ tịch CLB Hữu Nghị Sài Gòn - Đinh Khắc Duy.

Theo ông Phong, đây là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần chăm lo cho thế hệ trẻ, giúp các em có thêm điều kiện học tập, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ, Mạnh Thường Quân đã đồng hành và mong muốn phường Châu Đốc tiếp tục nhận được nhiều sự chung tay vì cộng đồng trong thời gian tới.

Đại diện đội khách, ông Đinh Khắc Duy bày tỏ sự xúc động khi lần thứ hai được đồng hành cùng chương trình ý nghĩa tại Châu Đốc. Ông cho biết, những chiếc xe đạp tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm và sự sẻ chia của các thành viên CLB dành cho học sinh nghèo hiếu học. Ông gửi lời chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi, trở thành niềm tự hào của gia đình và luôn là những công dân có ích cho xã hội.

Các thành viên của 2 CLB trao gởi yêu thương đến các em học sinh.

Quang Vinh hứa sẽ luôn là con ngoan trò giỏi.

Trong số những học sinh được nhận xe đạp, em Quang Vinh, học sinh lớp 6A3 Trường Phạm Hùng, không giấu được niềm vui. Vinh kể đây là chiếc xe đạp mới đầu tiên của em. Gia đình còn nhiều khó khăn, ba làm nghề chở đồ “nghĩa địa”, mẹ làm móng, nhà có ba anh em. Từ năm lớp 1, Vinh đã biết đi xe đạp, nhưng trước nay em chưa từng có một chiếc xe mới cho riêng mình.

Nhận món quà từ các cô chú, em hớn hở nói sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng gia đình, thầy cô và các nhà hảo tâm. Với Vinh, chiếc xe đạp hôm nay là người bạn đồng hành, tiếp thêm động lực để em vững bước đến trường mỗi ngày.

Đội trưởng Thủ quân Đào Hồng Hợi của đội khách trao cờ lưu niệm cho đội trưởng Phan Hiếu Trung của chủ nhà Những người bạn Châu Đốc.

Chương trình khép lại trong niềm vui và sự xúc động. Những vòng xe mới lăn bánh từ sự sẻ chia đã mang theo hy vọng, tình thương và niềm tin rằng, khi cộng đồng cùng chung tay, con đường đến lớp của các em nhỏ sẽ bớt nhọc nhằn hơn.