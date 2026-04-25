Sốc: HLV Carrick không vội chốt hợp đồng với Man United 25/04/2026 10:10

(PLO)- Michael Carrick đang tạo ra dấu ấn rõ rệt tại Man United, nhưng bản thân ông lại tỏ ra khá thản nhiên khi được hỏi về tương lai.

Vị HLV tạm quyền Man United khẳng định chưa có ý định gây áp lực lên ban lãnh đạo để chốt hợp đồng ngay lúc này.

Được trao quyền dẫn dắt đội bóng đến hết mùa, Carrick đã nhanh chóng giúp MU ổn định trở lại sau giai đoạn biến động. Từ vị trí bấp bênh, “Quỷ đỏ” hiện đã vươn lên đứng thứ ba và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Điều ông Carrick quan tâm nhất lúc này là giúp học trò giành vị trí cao ở Premier League. Ảnh: EPA.

Dù thành tích rất tích cực, HLV Carrick vẫn bình thản. Ông cho rằng chuyện hợp đồng không phải ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại. Theo chiến lược gia người Anh, mọi thứ sẽ được giải quyết khi thời điểm phù hợp đến, không cần vội vàng trong lúc mùa giải vẫn đang diễn ra.

Carrick được bổ nhiệm sau khi Ruben Amorim không thể đáp ứng kỳ vọng và rời ghế huấn luyện. Từ đó, MU dần tìm lại sự cân bằng, cải thiện rõ rệt về lối chơi lẫn kết quả. Đội bóng không chỉ duy trì vị trí trong top đầu mà còn tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi.

Ông thầy trẻ người Anh không vội vàng ký hợp đồng dài hạn với MU. Ảnh: EPA.

Hiện tại, Man United có 58 điểm và đang hơn đội xếp thứ sáu là Brighton tới 8 điểm. Khoảng cách này giúp họ nắm quyền tự quyết trong cuộc đua tốp 4, thậm chí còn có thể nghĩ đến vị trí cao hơn nếu duy trì phong độ.

Trong hoàn cảnh nhiều ứng viên khác được liên hệ cho chiếc ghế HLV trưởng, Carrick vẫn tập trung hoàn toàn vào công việc trước mắt. Ông hiểu rằng kết quả trên sân cỏ của Man United mới là yếu tố quan trọng nhất để quyết định tương lai, chứ không phải những cuộc đàm phán phía sau hậu trường.