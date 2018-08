Bộ trưởng GTVT yêu cầu xem xét trách nhiệm tai nạn đường sắt

Ngày 15-8, tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có công văn gửi các tỉnh, thành có đường sắt đi qua về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.



Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể kiểm tra hiện trường vụ hai tàu hàng đâm nhau tại ga Núi Thành, Quảng Nam. Ảnh: XH

Theo công văn, Bộ trưởng đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ việc ô tô đâm, va giàn chắn, cần chắn tại các đường ngang có gác và đường ngang cảnh báo tự động.



Xử lý nghiêm những người cố tình vi phạm quy định pháp luật, phá hoại tài sản gây hư hỏng tài sản của ngành đường sắt, uy hiếp an toàn giao thông và tính mạng nhân viên ngành đường sắt.

Đặc biệt, Bộ trưởng Thể đề nghị các địa phương xác định trách nhiệm cá nhân cụ thể đối với người đứng đầu UBND các quận, huyện, phường, thị xã, thị trấn có đường sắt đi qua trong việc quản lý hành lang an toàn giao thông đường sắt.

UBND các địa phương phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng lộ trình xóa bỏ, giảm dần các lối đi tự mở theo quy định của Nghị định số 65/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

Bộ trưởng Thể cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành giao UBND cấp huyện, xã thực hiện công tác cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông tại những vị trí lối đi tự mở có nguy cơ xảy ra tai nạn theo đề nghị của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Trước đó vào ngày 27-7, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông đường sắt sáu tháng đầu năm 2018.

Cụ thể, trong thời gian này đã xảy ra 143 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm tử vong 67 người, bị thương 104 người.

Nhiều vụ việc vi phạm các quy định về an toàn giao thông, 316 vụ ô tô đâm, va giàn chắn, cần chắn tại các đường ngang có gác và đường ngang cảnh báo tự động có cần chắn tự động. Trong đó có đường ngang bị đâm, va gần 30 lần.

Ngoài ra còn có 17 vụ người điều khiển ô tô cố tình vượt qua đường sắt khi tàu gần đến, 119 vị trí lối đi tự mở đã được thu hẹp nhưng vẫn bị phá vỡ nhiều lần...

Qua phân tích, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do người tham gia giao thông đường bộ ý thức chấp hành pháp luật còn kém, thiếu quan sát. Các giao cắt đồng mức giữa đường sắt và đường bộ quá nhiều. Đặc biệt còn tồn tại nhiều lối đi tự mở.