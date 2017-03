Cho ‘quan tham’ làm công an ấp?!

Pháp Luật TP.HCM từng có loạt bài “Trưởng ấp - anh là vua?”, trong đó có phản ánh trường hợp ông Lê Võ Trường (45 tuổi) - bí thư kiêm trưởng ấp Phương Lạc, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) từ năm 2005 đến năm 2008 có nhiều sai phạm. Sau loạt bài, ông Trường bị cách chức, khai trừ Đảng.

Sau một thời gian thôi làm việc, đầu năm 2013, ông được địa phương cất nhắc lên làm trưởng ban quản lý chợ Cái Sơn ở địa phương này và đến năm 2014 được trao chức phó Công an ấp Phương Lạc. Điều này làm người dân bức xúc, gửi đơn tập thể phản đối.

Những người phản đối ông Trường giữ các vị trí trên lập luận: Một người từng lập khống danh sách chiếm đoạt tiền quà tết, tiền lễ của gia đình chính sách, vi phạm đạo đức lối sống lại được giao việc công là điều không bình thường.

Ông Nguyễn Văn Tiến (67 tuổi, thương binh 4/4), nguyên cán bộ xã Phương Bình, bày tỏ: “Chuyện cũ của ông Trường còn sờ sờ ra đó, xã cất nhắc cho làm chức vụ này nọ là không hợp lý. Cán bộ thì phải có uy tín, có đạo đức, được dân nể trọng thì nói dân mới nghe, mới phục”.

Lý giải việc bố trí cán bộ chưa hợp lòng dân, ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Phương Bình nói: “Sau khi bị khai trừ khỏi Đảng, buộc thôi chức trưởng ấp, ông Trường đã khắc phục hậu quả. Đầu năm 2013, chợ Cái Sơn không có người quản lý nên xã họp, đề xuất ông Trường đảm nhận chức vụ trưởng ban quản lý chợ. Đến năm 2014, chức vụ phó Công an ấp Phương Lạc bị khuyết và chi bộ ấp đã đề xuất với công an xã cho ông Trường giữ chức vụ này. Được sự đồng ý của Đảng ủy và UBND xã, trưởng công an xã đã ra quyết định cho ông Trường làm phó công an ấp”.

Còn Bí thư Đảng ủy xã Phương Bình, ông Phan Văn Điền, lý giải: Khi đề xuất ông Trường đảm nhận phó công an ấp, lúc đầu xã lo ông sẽ lặp lại con đường cũ nhưng đến nay ông không có dấu hiệu vi phạm, tích cực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT khu vực chợ Cái Sơn nên UBND xã đã đồng ý cho ông giữ chức phó công an ấp.

Theo ông Bình, việc phân công, cắt cử cán bộ về công tác tại ấp, UBND xã xem xét đề xuất của chi bộ ấp, sau đó trình lên cấp ủy thuộc UBND xã chứ không cần tổ chức họp dân lấy ý kiến. “Công tác đảm bảo ANTT ở chợ rất phức tạp nên suy đi xét lại, chúng tôi chọn người cứng rắn như ông Trường đảm nhận công việc này” - ông nói.

Chúng tôi trao đổi trường hợp địa phương giao cho ông Trường đảm trách các công việc trên, ông Cam Quang Vinh - Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp cho biết chưa nắm được sự việc và hứa sẽ bố trí làm việc với UBND xã chung quanh trường hợp này khi nhận được đơn kiến nghị của bà con.

GIA TUỆ - LỆ THỦY