Chủ tịch huyện Tuy Phong đăng Facebook kêu gọi dân bình tĩnh

Ngày 14-6, Đại tá Lê Trung Thu, Trưởng Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã gửi thư kêu gọi người phạm tội ra tự thú.



Thư kêu gọi tự thú của công an

Theo nội dung thư, trong hai ngày 10 và 11-6, lợi dụng sự cả tin, một số phần tử xấu đã kích động, xúi giục, lôi kéo người dân tụ tập đông người chặn xe gây ách tắc giao thông tuyến QL1A tại khu vực cầu Nam, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong.



Khi lực lượng chức năng đến giải tỏa ách tắc giao thông thì nhiều người quá khích đã có hành động chống người thi hành công vụ, đập phá, đốt tài sản tại Đội Cảnh sát PCCC thuộc xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình. Đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thực hiện chính sách khoan hồng của pháp luật, Công an huyện Bắc Bình kêu gọi những ai đã tham gia gây ra những hành vi vi phạm pháp luật nêu trên hãy sớm ra trình diện, tự thú.



Những người tụ tập đập phá xe cảnh sát

Các gia đình có con em, người thân vi phạm pháp luật hãy tích cực vận động, động viên họ ra tự thú và thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng.



Kêu gọi cán bộ, nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm hoặc cung cấp thông tin chính xác giúp lực lượng chức năng điều tra làm rõ, xử lý. Đối với những trường hợp cố tình trốn tránh hoặc bao che tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Địa điểm tiếp nhận người ra trình diện tự thú: Công an huyện Bắc Bình (điện thoại 0252.3860133); Công an huyện Tuy Phong (điện thoại 0252.3550163); Công an thị trấn Phan Rí Cửa (điện thoại 0252.3854133) hoặc công an nơi gần nhất.

Chủ tịch huyện Tuy Phong đăng Facebook thư kêu gọi Ông Huỳnh Văn Điển, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, cũng đã đăng lên tài khoản cá nhân trên Facebook của mình thư kêu gọi. Ông viết: Những ngày vừa qua, do có sự xúi giục, kích động của một số phần tử xấu với mưu đồ phá hoại; tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong đã xảy sự việc tập trung đông người ngăn chặn quốc lộ 1A, chống người thi hành công vụ, đốt phá tài sản công cộng gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân, phá vỡ hình ảnh hiền hòa, yên lành của quê hương. Những hành động quá khích trên đã đi quá giới hạn cho phép, mang tính bạo lực và vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng. Tuy vậy trong quá trình giải quyết vụ việc, các lực lượng chức năng đã hết sức kiềm chế, nhân nhượng, cố gắng không để tổn hại đến người dân. Trước sự việc đau lòng này, tất cả những người có lương tâm đều cảm thấy bức xúc và cho rằng đây là các hành vi không thể chấp nhận được. Để không lặp lại những sự việc đáng tiếc nêu trên một lần nữa; tôi khẩn thiết kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân, các cháu thanh thiếu niên, học sinh hãy hết sức bình tĩnh và tỉnh táo để cùng nhau thực hiện các điều sau đây: Thứ nhất: Tự mình không để kể xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động tụ tập biểu tình, gây rối trật tự công cộng tại địa phương. Thứ hai: Khuyên bảo, động viên con cháu, anh chị em và người thân của mình không tham gia hoặc tiếp tay cho kẻ xấu thực hiện các hoạt động kích động, quá khích, vi phạm pháp luật tại địa phương. Chúng ta ai cũng có quyền bày tỏ chính kiến của mình, nhưng nhân danh bày tỏ chính kiến để kích động bạo lực như vừa qua là điều sai trái, vi phạm pháp luật và phải bị lên án! Rất mong toàn thể đồng bào cùng chia sẻ, ủng hộ và thực hiện vì sự bình yên của mỗi gia đình và của quê hương! Thư của ông và đã có hàng trăm lượt chia sẻ.