CSGT trưng dụng tài sản: Không ổn về pháp lý!

Dễ lạm quyền, xâm phạm đời tư Luật sư Phan Ngọc Nhàn, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk, nguyên Chánh án TAND thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk: Chiếc điện thoại thông minh có thể chứa cả kho dữ liệu về nhân thân như hình ảnh, video, tin nhắn đến các ứng dụng về công việc, lịch trình, sức khỏe, thói quen, hành vi… Sau khi trưng dụng, CSGT khai thác, sử dụng hoặc làm mất hay cố tình để người khác sử dụng thì sao? Nếu vậy, hành vi này đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền bí mật đời tư như quyền về hình ảnh, quyền về thông tin và bí mật thư tín… Trong khi tinh thần của Hiến pháp 2013 và các bộ luật, luật khác là bảo vệ tối đa các quyền con người, quyền công dân. Ngoài ra, luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng các phương tiện thông tin liên lạc, kỹ thuật hiện rất phổ biến và quan trọng với đời sống của cá nhân. Tuy nhiên, Thông tư 01 mở rộng quá thẩm quyền cho CSGT mà không tính đến hậu quả. Do vậy, nếu không quy định rõ thì có thể CSGT sẽ trưng dụng những tài sản không đúng, trong các tình huống không cần thiết. Ví dụ, người dân thấy CSGT có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên quay phim nhưng CSGT chạy đến trưng dụng camera đó thì sao? 89% ý kiến bạn đọc Pháp Luật TP.HCM không đồng tình Việc trưng dụng tài sản chỉ được thực hiện trong năm trường hợp theo quyết định bằng văn bản. Trường hợp đặc biệt thì được trưng dụng bằng lời nói nhưng phải có giấy xác nhận. Về quyền hạn, phải là bộ trưởng hoặc chủ tịch UBND tỉnh và những người này không được phân cấp quyết định trưng dụng. Luật TMTD 2008 đã hủy bỏ thẩm quyền trưng dụng của công an (tại khoản 8 Điều 14 Luật CAND 2005) và chỉ cho phép công an được quyền huy động. Tuy nhiên, Luật CAND 2014 thay thế luật cũ đã xác lập lại quyền trưng dụng và bổ sung thêm quyền huy động tài sản của người dân. Khi Pháp Luật TP.HCM tổ chức lấy ý kiến của bạn đọc về việc “CSGT được trưng dụng điện thoại: Ý bạn thế nào?” thì 89% ý kiến không đồng tình và đề nghị sửa đổi quy định này.