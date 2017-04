Cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An bị ngăn xuất cảnh

Khuya 8-4, ông Lê Thanh Liêm, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An (đã thôi nhiệm vụ từ tháng 2-2017, đang chờ quyết định nghỉ hưu), khi làm thủ tục chuyến bay đi Osaka (Nhật Bản) đã bị Công an cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất lập biên bản ngăn chặn.

“Tôi vô cùng ngạc nhiên”

Lý do được công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đưa ra là ông Liêm thuộc diện chưa được xuất cảnh theo đề nghị của Cơ quan CSĐT tỉnh Long An. Phía công an cửa khẩu cũng yêu cầu ông Liêm liên hệ với Công an tỉnh Long An để giải quyết các thắc mắc liên quan.

Sáng 9-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về vấn đề này, ông Lê Thanh Liêm cho rằng việc bị lập biên bản này khiến ông rất bất ngờ. Theo ông Liêm, ngày 7-4, chủ tịch tỉnh Long An có văn bản gửi Công an tỉnh Long An đồng ý cho ông Liêm được nghỉ phép năm du lịch Nhật Bản (thời gian từ ngày 9 đến 14-4, kinh phí do cá nhân lo).

Ông Liêm nói: “Từ trước tới lúc ra làm thủ tục tại sân bay, tôi chưa nhận được văn bản nào cấm xuất cảnh từ phía Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cả. Việc này thật khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi đã gọi điện thoại báo cáo chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch tỉnh phụ trách khối văn xã nhưng các vị lãnh đạo tỉnh cũng hoàn toàn không biết gì về sự việc cá nhân tôi bị cấm xuất cảnh từ khi nào”.

Ông Liêm cho hay tuần này ông sẽ đăng ký làm việc với cơ quan điều tra và lãnh đạo tỉnh để giải quyết vụ việc này.

Chiều cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An (phụ trách khối văn xã), cho biết: “Vụ việc ông Liêm phản ánh bị cấm xuất cảnh, ngày mai lãnh đạo tỉnh sẽ yêu cầu làm rõ. Hiện chưa thể nói đúng sai thế nào, sau khi các cơ quan liên quan báo cáo vụ việc, tỉnh sẽ giải quyết”.

Một nguồn tin từ Công an tỉnh Long An xác nhận công an tỉnh này có đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an không giải quyết cho ông Liêm xuất cảnh. Bởi Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (PC46) Công an tỉnh Long An đang điều tra vụ việc liên quan đến một số trách nhiệm cá nhân tại Sở Y tế tỉnh.



Ông Lê Thanh Liêm, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An và biên bản ngăn chặn xuất cảnh đối với ông do Công an cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất lập đêm 8-4. Ảnh: CTV

Đang làm rõ các sai phạm

Theo nguồn tin từ Tỉnh ủy tỉnh Long An, tháng 1-2017, sau khi làm việc với tỉnh này, Đoàn công tác số 7 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đề nghị Thường trực Tỉnh ủy Long An chỉ đạo các cơ quan liên quan trong tỉnh điều tra làm rõ một số sai phạm.

Trong đó, Công an tỉnh Long An đang điều tra việc sai phạm trong thực hiện gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh thuộc công trình Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Giám định pháp y, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm do Sở Y tế tỉnh Long An làm chủ đầu tư.

Vụ việc này từng được chủ tịch UBND tỉnh Long An ký quyết định thanh tra, chỉ đạo Sở Nội vụ tỉnh tham mưu việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với giám đốc Sở Y tế tỉnh trong việc lập, thẩm định hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, giám sát, thanh toán khối lượng, thay đổi thiết bị, quản lý, sử dụng chưa đạt yêu cầu trong việc thanh toán cho nhà thầu cao hơn thực tế số tiền hơn 735 triệu đồng.

Kết luận Thanh tra tỉnh Long An cũng xác định có sai phạm trong thay đổi xuất xứ hàng hóa trong thi công gói thầu trên… Liên quan đến kết luận này, sau đó ông Liêm cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh khiếu nại về các sai phạm liên quan trong kết luận thanh tra, tuy nhiên đến nay chưa nhận được phản hồi.

Cũng liên quan đến Sở Y tế, một số vụ việc khác vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ…

Cũng theo nguồn tin từ Tỉnh ủy Long An, Đoàn công tác số 7 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cũng đề nghị làm rõ dấu hiệu sai phạm trong vụ giám đốc Sở Y tế nhận 400 triệu đồng (được cho là tiền hỗ trợ Sở Y tế) của nhà thầu trong việc san lấp mặt bằng BV Đa khoa Mộc Hóa.