Đà Nẵng: Chính thức đưa cá sạch ra các chợ bán cho dân

Sáng 3-5, Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng đã chính thức đồng loạt tổ chức vận chuyển cá sạch từ cảng cá Thọ Quang đến tại 50 điểm trên địa bàn TP cho tiểu thương bán, chậm hơn một ngày sau dự kiến.

Trong 50 điểm bán cá sạch an toàn đã được kiểm tra kỹ từ truy xuất nguồn gốc đến chất lượng khi vào bờ gồm 49 điểm chợ và một điểm tại cảng cá Thọ Quang.



Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kiểm tra một điểm bán cá sạch.

Ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng, cho biết số lượng ngày đầu tiên khoảng 4 tấn cá ngừ và cá chuồn từ 35.000-37.000 đồng/kg.



Sáng cùng ngày, ông Đặng Việt Dũng (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã đến kiểm tra thực tế tại điểm bán cá sạch chợ An Hải Đông (quận Sơn Trà) và chợ Nguyễn Tri Phương (quận Hải Châu). Ông Dũng nói rất vui khi nhận thấy người dân đã tìm đến các điểm cá sạch để mua về sử dụng. Tại các điểm bán này, ông Dũng cũng đã mua cá về dùng.



Người dân mua cá sạch về ăn tại các điểm bán cá do TP kiểm soát

Tại chợ An Hải Đông và chợ Nguyễn Tri Phương cũng đã có rất nhiều người mua cá về ăn sau khi thấy lãnh đạo Đà Nẵng mua cá.



Theo ông Nguyễn Phú Ban (Giám đốc Sở NN&PTNT), sau ngày đầu tiên đưa cá sạch ra các chợ thì các đơn vị, địa phương sẽ họp rút kinh nghiệm sau đó vận động các tiểu thương tiếp tục đăng ký để bán cá sạch trên tất cả chợ trên địa bàn.



Ngay sau khi TP triển khai các điểm bán cá sạch, tâm lý người dân TP Đà Nẵng đã yên tâm hơn.

Được biết các điểm bán cá sạch tại TP Đà Nẵng gồm: Chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ Cồn, chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu); chợ Hòa Khánh, chợ Nam Ô, chợ Hòa Mỹ (quận Liên Chiểu); chợ Cẩm Lệ, chợ Hòa Cầm, chợ Hòa An, chợ Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ); chợ Mân Thái, chợ An Hải Bắc, chợ Mai, chợ Phước Mỹ, chợ Hà Thân, chợ Nại Hiên Đông, chợ An Hải Đông (quận Sơn Trà); chợ Chính Gián, Tam Thuận, Tân Chính, Phú Lộc, Tân An, Thuận An, Lầu Đèn, Thanh Khê I, chợ Hải sản (quận Thanh Khê); chợ Bắc Mỹ An, chợ Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn); chợ Miếu Bông, chợ Túy Loan (huyện Hòa Vang).



Trước đó, ngày 2-5, ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã có văn bản yêu cầu Văn phòng UBND TP Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 5-5 phải yêu cầu bộ phận căn tin tại trung tâm hành chính sử dụng hải sản để chế biến các món ăn phục vụ cán bộ, công chức ăn trưa. Theo đó, hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức TP, trong đó có cả Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ và giám đốc các sở, ban ngành sẽ ăn cá tại căn tin này trong ít nhất một tuần, kể từ ngày 5-5.

Ông Thơ cũng chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Y tế, TN&MT, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng khẩn trương hướng dẫn ngư dân vùng khai thác hải sản, quản lý chặt các phương tiện đánh bắt hải sản, bảo đảm việc đánh bắt ở các vùng biển không nghi ngờ về ô nhiễm nguồn nước.

Bên cạnh đó xác lập quy định, quy trình để quản lý chặt chẽ các nguồn hải sản nhập vào TP Đà Nẵng phải đảm bảo vệ sinh tuyệt đối. Lập thủ tục cần thiết để xác nhận sản phẩm an toàn cho các cơ sở khai thác, thu mua, chế biến hải sản trên địa bàn TP bắt đầu từ ngày 4-5.