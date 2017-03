Đòi đốt trụ sở xã vì nợ tiền nhậu

Ngày 19-3, ông Lê Thanh Triều, Chủ tịch UBND huyện U Minh (Cà Mau), xác nhận có biết thông tin về việc chủ quán nhậu mang hai can xăng đòi đốt trụ sở UBND xã Khánh Thuận, huyện U Minh để đòi tiền xã còn nợ. “Chúng tôi đã cử người xuống tìm hiểu mới trả lời báo chí được” - ông Triều nói.

Đòi đốt trụ sở xã

Theo ông Nguyễn Minh Lắm, Chủ tịch UBND xã Khánh Thuận, việc ông Nguyễn Thanh Phong (chủ quán nhậu Thanh Phong) mang theo hai can xăng (mỗi can 1 lít) đến UBND xã Khánh Thuận là có thật. “Khoảng hơn 15 giờ ngày 26 tết vừa rồi, anh em công an xã có báo với tôi là ông Phong đến trước cửa UBND xã, trên tay cầm hai can xăng dọa đốt UBND xã này. Tôi chỉ đạo công an xã mời vào, tịch thu ngay hai can xăng và hỏi thăm. Hôm đó anh em tổ chức ăn tết tại cơ quan, có cả vợ ông Phong tham dự vì được xã mời… Qua làm việc, ông Phong cho rằng do việc làm ăn thua lỗ nên làm liều nhưng chỉ dọa thôi chứ chưa bao giờ nghĩ đến phải đốt UBND xã” - ông Lắm kể.



Ông Nguyễn Thanh Phong (chủ quán nhậu Thanh Phong) cho rằng đòi nhiều lần mà không được nên dọa đốt UBND xã. Ảnh: T.VŨ

Ông Lắm cho biết thêm: “Hầu hết cán bộ xã đều thích quán của anh Phong vì anh nấu ăn rất ngon. Vì vậy khi có khách là chúng tôi tiếp khách ở quán này. Mấy năm trước, chúng tôi nợ quán cả chục triệu đồng nhưng cuối năm là trả. Năm nay kinh phí khó khăn nên chưa trả được. Việc chúng tôi nợ tiền nhậu của quán là có nhưng bao nhiêu thì chưa rõ vì chưa rà soát”.

Lý giải chuyện đòi nợ, ông Lắm nói: “Trước khi xảy ra vụ việc, tôi được các cán bộ xã mời ghé quán uống vài ly rượu. Lúc đó, anh Phong có gọi tôi vào bên trong nói nhỏ là ký dùm số nợ 48 triệu đồng. Tôi giật mình vì nợ quá nhiều nên nói là đối chiếu rồi mới ký. Có thể vì vậy mà ông ấy bức xúc”.

Nợ vì tiếp quá nhiều khách

Về việc UBND xã Khánh Thuận nợ tiền quán, ông Lắm phân trần: “Xã vẫn hay nợ tiền nhậu ở các quán tại địa phương. Xã chúng tôi mới tách, lại là xã trũng về hộ nghèo, cận nghèo nên có khi một ngày phải tiếp 3-4 đoàn khách từ khắp nơi. Họ đến để tặng quà, khám chữa bệnh, hỗ trợ cầu, đường… thì làm sao mà mình không tổ chức đối đãi. Trong khi chỉ tiêu ngân sách xã chỉ có khoảng 20 triệu đồng tiền tiếp khách mỗi năm nên chúng tôi luôn bị bội chi về khoản tiền tiếp khách, đổ nợ!”.

“Chúng tôi cũng đã tổng hợp tiền nợ quán cuối năm 2014, khoảng trên 90 triệu đồng. Lúc cận tết, chúng tôi cố gắng lắm mới giải quyết được mỗi quán 2 triệu đồng”.

Về số nợ với ông Phong, ông Lắm quả quyết: “Chúng tôi sẽ thanh toán cho anh Phong nhưng phải chờ chúng tôi xem số nợ đó như thế nào. Theo tôi, xã chỉ nợ khoảng 7-8 triệu đồng, còn lại có thể một số cán bộ xã lợi dụng danh nghĩa UBND tiếp khách rồi ghi vào. Chúng tôi sẽ làm rõ và sẽ xử lý dứt điểm”.

Về việc xã nợ tiền tiếp khách, ông Lê Thanh Triều, Chủ tịch UBND huyện U Minh, nói: “Chúng tôi vẫn biết xã có nhiều khó khăn khi có quá nhiều đoàn khách đến làm việc hơn các xã khác. Nhưng nếu có khó khăn, xã có tờ trình xin kinh phí chứ không nên để nợ dân như vậy. Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc trả nợ cho dân và sẽ xử lý những cán bộ thụ động để xảy ra sự việc trên”.