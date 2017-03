Làm oan, hải quan thoái thác trách nhiệm

Trách nhiệm thuộc về Tổng cục Hải quan Sau khi vụ án được đình chỉ, phía Bộ Công an cũng đã ba lần có công văn gửi Tổng cục Hải quan đề nghị trả tang vật, giải quyết các vấn đề chi phí phát sinh do việc bàn giao chậm trễ, khiến DN bị tổn thất. Theo chúng tôi, trách nhiệm bồi thường, chi trả các khoản phí khác đối với lô gỗ Công ty Bảo Ngọc thuộc về Tổng cục Hải quan. Một lãnh đạo Cơ quan CSĐT Bộ Công an Tổng cục Hải quan không thể thoái thác trách nhiệm Khi vụ án được đình chỉ điều tra, phía cơ quan Tổng cục Hải quan phải nhanh chóng khắc phục hậu quả từ các quyết định sai lầm của mình, kể cả thanh toán các chi phí phát sinh từ việc thu giữ hàng để trả lại quyền lợi cho DN. Việc họ đùn đẩy và thoái thác trách nhiệm là không đúng. Luật sư TRỊNH VĨNH PHÚC, Đoàn Luật sư TP.HCM