Lần đầu tiên, lãnh đạo nhà nước tuyên thệ

Ông Trần Đại Quang được giới thiệu bầu chủ tịch nước Công việc đầu tiên của tân Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân là điều hành thủ tục miễn nhiệm chức danh chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang và thay mặt Ủy ban Thường vụ QH giới thiệu ông Trần Đại Quang, hiện là Đại tướng, Bộ trưởng Công an, làm ứng viên tân chủ tịch nước. Cả hai việc này đã hoàn tất trong chiều 31-3. QH đã bỏ phiếu với tỉ lệ 94,30% (447/474 đại biểu có mặt) đồng ý miễn nhiệm với ông Trương Tấn Sang. Ngay sau đó, QH đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi QH bầu được tân chủ tịch nước (vào ngày 2-4). Trước đó, tại Đại hội XII, ông Trần Đại Quang đã được tín nhiệm tiếp tục bầu vào Bộ Chính trị với phương hướng nhân sự là sẽ giới thiệu ra QH để bầu làm chủ tịch nước. Ông Trần Đại Quang sinh ngày 12-10-1956, hiện là đại biểu QH khóa XIII. Ông Trần Đại Quang là GS-TS luật, từng đảm nhiệm chức vụ cục trưởng Cục Tham mưu an ninh, phó tổng cục trưởng, tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an trung ương, thứ trưởng Bộ Công an, là ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XII, XII, ủy viên Bộ Chính trị khóa XI và XII... ________________________________ Nữ chủ tịch QH đầu tiên của Việt Nam Tham gia bộ máy nhà nước từ năm 1975, bà Nguyễn Thị Kim Ngân trưởng thành từ ngành tài chính, từ nhân viên trở thành giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre năm 1991. Bước ngoặt lớn đến với bà vào năm 1995 khi ra trung ương làm thứ trưởng Bộ Tài chính. Trúng cử vào BCH Trung ương khóa IX, năm 2002 bà được phân công về làm bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Trong những năm này, hình ảnh một phụ nữ Nam Bộ đôi lúc tự mình đánh xe xuống cơ sở, áo bà ba, nón lá thăm ruộng… gây nhiều ấn tượng với người nông dân đồng bằng Bắc Bộ. Đại hội X, từ Hải Dương bà trở lại Chính phủ vào vị trí bộ trưởng Bộ Lao động. Trong nhiệm kỳ của mình, dù ít khi vồn vã trước báo chí nhưng bà đã gây ấn tượng khi đi xe ôm băng đồng tới thăm những gia đình có con em bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ năm 2007. Cũng trong những năm tháng ấy còn có hình ảnh bà bộ trưởng quyết đoán, phối hợp nhịp nhàng cùng phía ngoại giao “không vận”, “hải vận” một lúc cả ngót 10 vạn lao động Việt Nam ở Libya về nước khi chiến sự ở quốc gia Bắc Phi bùng nổ đầu năm 2011. Khi được tín nhiệm bầu làm phó chủ tịch QH, tham gia lãnh đạo QH, bà được một số ĐBQH đánh giá là có tác phong, phương pháp điều hành nghị trường khá uyển chuyển, tinh tế. Kết quả ấy được Trung ương đánh giá cao. Tháng 3-2013, bà được Trung ương khóa XI bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Tại Đại hội XII, bà tiếp tục tái cử vào Bộ Chính trị theo đúng phương hướng nhân sự mà Trung ương khóa XI xây dựng để giới thiệu ứng cử làm chủ tịch QH. Đến lúc này, ở tuổi 62, bà Ngân đã được bầu vào vị trí chủ tịch QH và trở thành nữ chủ tịch QH đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.