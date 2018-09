Người vi phạm, chủ sạp lên tiếng

Huy động cảnh sát điều tra xác minh việc “làm luật” Báo cung cấp một số chứng cứ cho Công an quận Bình Thạnh. Ngày 11-9, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, người phát ngôn Công an TP.HCM, cho hay: Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo xác minh, báo cáo. Trên cơ sở báo cáo của Công an quận Bình Thạnh sẽ xử lý. “Quan điểm của ban giám đốc là có sai phạm sẽ xử lý nghiêm, không bao che” - ông Quang nói. Theo thông tin chúng tôi có được, trong ngày 11-9, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh đã làm việc với các chủ sạp, Đội CSTT để làm rõ các thông tin, hình ảnh mà báo đã nêu. “Ban chỉ huy cũng đã huy động thêm một số cảnh sát điều tra của quận có nghiệp vụ điều tra để xác minh làm rõ thông tin mà báo đã nêu” - nguồn tin cho hay. Theo đề nghị của Ban chỉ huy Công an quận Bình Thạnh, trong ngày 11-9, báo Pháp Luật TP.HCM cũng đã cung cấp cho Công an quận Bình Thạnh một số clip ghi cảnh các chủ sạp, người bán nước dừa nhận vật giống tiền từ người vi phạm, sau đó họ giao lại cho tổ CSTT lập chốt bên hông chợ Bà Chiểu. “Căn cứ thông tin, các chứng cứ mà báo chuyển, cộng với việc xác minh, Công an quận Bình Thạnh sẽ có báo cáo, hướng xử lý chính xác, phù hợp” - nguồn tin cho hay. PV