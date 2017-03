Thiếu nữ bị người yêu lừa 'bán' vào ổ nghiện

Tại đây, chị bị nhiều "tay" nghiện trói chân, tay và hiếp dâm tập thể. Sau khi tìm đường thoát về đến nhà, P. mê man bất tỉnh.

Ngày 24/2, chị đã đến Công an đồn Bản Vẽ (thuộc Công an huyện Tương Dương, Nghệ An) trình báo vụ việc.

Công an Tương Dương xác nhận thông tin này và cho biết thêm: "Dốc Bản Vẽ vừa xuất hiện một tụ điểm buôn bán ma túy có vũ khí nóng. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an đang vào cuộc điều tra".