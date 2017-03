Trưng dụng của CSGT được hiểu như huy động!?

Nghi ngờ CSGT giả có quyền từ chối giao tài sản . Nếu người dân dùng điện thoại để quay, chụp CSGT tiêu cực và CSGT lấy quyền huy động để thu giữ và xóa hình ảnh thì sao, thưa ông? + CSGT phải nói rõ mục đích huy động. Người dân có quyền từ chối nếu lý do không chính đáng. Nếu CSGT đuổi bắt tội phạm thì người dân có thể cho huy động, chứ không thể có chuyện đang chụp ảnh mà CSGT tới huy động. Ngoài ra, huy động không có nghĩa chỉ CSGT sử dụng mà người dân có thể tự mình gọi đến số mà CSGT muốn liên lạc. Trường hợp sử dụng tài sản huy động vào mục đích cá nhân hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi thì có thể bị phạt hành chính hoặc xử lý hình sự. . Về lo lắng có sự giả mạo CSGT để huy động rồi lấy tài sản của người dân thì xử lý như thế nào, thưa ông? + Người dân có quyền kiểm tra thông tin của CSGT thông qua thẻ tuần tra, kiểm soát hoặc giấy chứng nhận ngành công an. Nếu cảm thấy những giấy tờ đó bị làm giả, người dân có thể yêu cầu được liên lạc với chỉ huy của CSGT đó để kiểm tra hoặc liên hệ đến công an gần nhất… Nếu người dân vẫn nghi ngờ thì hoàn toàn có quyền từ chối giao tài sản.