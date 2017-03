Vợ TTGT nhảy lầu tự tử nêu nghi vấn: Công an Đăk Nông nói gì?

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông: “Không có chuyện bức cung, nhục hình” . Phóng viên: Thưa ông, bà Tuyết - vợ ông Mẫn đã gửi đơn tố cáo các dấu hiệu bất thường trong cái chết của chồng, cơ quan điều tra đã nhận được đơn chưa? + Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT: Cơ quan điều tra chưa nhận được đơn của gia đình ông Mẫn. Hiện cũng đã có kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong của ông Mẫn là do nhảy lầu tự tử. . Nhưng gia đình nạn nhân cho rằng hiện trường, các vết thương của ông Mẫn có dấu hiệu bất thường? + Về cái chết của ông Mẫn, cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra thận trọng, khách quan để làm rõ nguyên nhân. Các chứng cứ, kết quả khám nghiệm đều phù hợp, có căn cứ cho thấy ông Mẫn đã nhảy lầu và tử vong sau đó. . Nhưng thưa ông, vợ ông Mẫn cho rằng có dấu hiệu ông Mẫn bị đánh trước đó và có cán bộ điều tra là con của lãnh đạo tỉnh có tham gia trong lấy lời khai ông Mẫn nên việc công an tỉnh điều tra sẽ không khách quan? + Tôi khẳng định là quá trình điều tra vụ nhận hối lộ tại trạm cân này hoàn toàn theo quy định pháp luật. Không có việc cán bộ điều tra đánh ông Mẫn, công an chỉ mời làm việc và lấy lời khai thôi. Trong vụ việc ông Mẫn tử vong không có cán bộ nào là con của lãnh đạo công an tỉnh tham gia lấy lời khai. Việc điều tra của cơ quan công an là rất thận trọng. Tuyệt đối không có việc bức cung, nhục hình, dẫn đến ông Mẫn tử vong. . Xin cảm ơn ông. ____________________________________

Ngày 14-10, tại cuộc họp báo, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin: Ngày 9-10, ông Nguyễn Tấn Mẫn được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đắk Nông triệu tập đến làm việc. Đến chiều cùng ngày, ông Mẫn thừa nhận đã nhận hối lộ của một số chủ phương tiện. Đến khoảng 17 giờ 25 cùng ngày, ông Mẫn xin phép điều tra viên đi vệ sinh. Khi đi ra ngoài, ông Mẫn nhảy qua lan can tầng 2 xuống sân tự tử. Tại kết luận điều tra ban đầu về việc ông Mẫn tự tử của Công an tỉnh Đắk Nông không có nhân chứng trực tiếp nhìn thấy ông Mẫn tự vẫn mà chỉ có một số cán bộ, chiến sĩ công an nghe thấy có tiếng rơi xuống đất.