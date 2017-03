Vụ nổ trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk: Không phải khủng bố

Ông Bùi Hồng Quý - Chánh VP UBND tỉnh Đắk Lắk giới thiệu thành phần, công bố nội dung họp báo. Ảnh: PV



Mở đầu cuộc họp báo, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện hỏi thăm, chia buồn với tỉnh Đắk Lắk, các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh về vụ tai nạn.

Ông Hà thông tin, Thủ tướng động viên các cán bộ chiến sĩ công an vượt qua đau thương, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ...



Thượng tá Bùi Trọng Tuấn thông tin vụ nổ tại buổi họp báo. Ảnh: ĐẠI DŨNG

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn công an tỉnh thông tin chính thức vụ nổ làm ba người tử vong, ba người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện, trong đó một nạn nhân đang nguy kịch. Một số phòng làm việc, nhà dân khu vực lân cận bị hư hỏng nặng...

Theo Thượng tá Tuấn, vụ nổ xảy ra vào khoảng 20 giờ 50 ngày 21-12 tại kho lưu giữ vật chứng của Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (53 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) làm sáu cán bộ trực thương vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, các lực lượng chức năng công an tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành cứu nạn, cứu hộ đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời phong tỏa, bảo vệ hiện trường và phối hợp tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Ông Tuấn cho biết đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn, không có dấu hiệu của khủng bố phá hoại. Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung cứu chữa cho ba người bị thương, đồng thời tổ chức an táng cho cán bộ chiến sĩ tử vong.

Ngoài ra, việc kiểm tra, khắc phục thiệt hại các nhà dân lân cận cũng đang được tiến hành.

BS Y Bliu Arul, Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Đắc Lắc, cho biết vào lúc 21 giờ 30, bệnh viện tiếp nhận năm bệnh nhân. Trong đó, bệnh nhân Cường và Trung nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đa vết thương, xác định đã chết ngoài viện.

Bệnh nhân Lê Quang Vũ nhập viện lúc 21 giờ 10 trong tình trạng đa chấn thương, tụ máu ngoài màng cứng, đang theo dõi thủng tạng gỗng. Sáng nay, tình trạng bệnh nhân Vũ trở nặng nên BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã chuyển về TP.HCM để được tiếp tục điều trị kịp thời. Hai bệnh nhân còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện, sức khỏe đã dần ổn định.

Buổi họp báo kết thúc vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày.

Một số hình ảnh tại buổi họp báo:

UBND tỉnh Đắk Lắk họp báo về vụ nổ tại trụ sở công an tỉnh. Ảnh: PV