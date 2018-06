Bé 3 tháng tuổi bị đổ vaccine bại liệt vào miệng quá liều

Chiều tối 12-6, bé Phan B.Ch. (ba tháng tuổi, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đang được tiếp tục cấp cứu, điều trị theo dõi tại BV Sản nhi Nghệ An do nghi uống quá nhiều vaccine phòng bại liệt.

Trước đó, sáng 11-6, bé Ch. được mẹ là chị Hoa Thị Linh (24 tuổi) đưa đến Trạm y tế xã Hưng Tân tiêm phòng và uống vaccine phòng bại liệt.



Lọ vaccine cho bé Ch. uống.

Tại đây, sau khi tiêm phòng xong, y tá Đặng Thị Vân cho bé Ch. uống vaccine phòng bại liệt.



Tuy nhiên, do bé Ch. bị cho uống vaccine quá nhiều nên y tá đã bồng bé đến BS để xử trí. Y tá Vân cho biết khi đang nhỏ vaccine vào miệng cho cháu thì bất ngờ nắp lọ thuốc bị trật và vaccine đã rơi quá nhiều vào miệng cháu bé.

Lúc đó, y sĩ hoảng quá thò tay vào miệng để móc cho bé Ch. nôn vaccine ra nhưng không nôn được. Bé Ch. được đưa lên BV Đa khoa huyện Hưng Nguyên cấp cứu. Sau khi nhập viện, bé Ch. nóng sốt, khóc nhiều và đi ngoài phân lỏng nên bé được chuyển lên BV Sản nhi Nghệ An tiếp tục cấp cứu, theo dõi.

Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.