Cứu em rơi hố công trình, 2 chị em chết đuối thương tâm

Ngày 5- 6, ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Đức Long (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước làm hai chị em ruột tử vong. Đó là hai chị em Trần Thị Thảo Ly (14 tuổi) và em Trần Vĩnh Khang (6 tuổi, cùng trú tại thôn Long Sơn, xã Đức Long).

Khoảng 18 giờ chiều 4- 6, hai chị em Thảo Ly, Khang ra khu vực công trình thi công kênh dẫn nước thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang cách nhà chừng 100 m để chơi và trông coi bò giúp mẹ. Em Khang không may bị sẩy chân rơi xuống hồ nước công trình. Lúc này, Thảo Ly vừa kêu cứu vừa xuống cứu em nhưng do nước sâu hoảng 4m khiến cả hai chị em bị đuối nước.



Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Đến chiều tối cùng ngày, người dân và người thân tìm vớt được thi thể hai chị em Thảo Ly và Khang.



Tại công trình này, đang thực hiện một cống ngầm dẫn nước qua kênh thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang, nhưng công ty thi công đã không làm hàng rào bảo vệ và không cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đức Thọ đã đến hiện trường điều tra vụ việc. Sau khi khám nghiệm, công an đã bàn giao thi thể hai chị em để gia đình lo hậu sự, tổ chức an táng.

Hoàn cảnh gia đình của chị em Thảo Ly và Khang rất khó khăn, bố là anh Trần Văn Hợp (41 tuổi) đang đi xuất khẩu lao động tại Angola, mẹ thường xuyên đau ốm, sức khỏe yếu.

Hiện đơn vị thi công thi công kênh dẫn nước thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang đã hỗ trợ cho gia đình chị em Thảo Ly và Khang số tiền 30 triệu đồng. Ban quản lý dự án cũng cam kết sẽ hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.