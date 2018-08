Điểm chung kỳ lạ giữa gian lận điểm Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đến nay, đã có tới 3 vụ gian lận điểm thi TPHT quốc gia năm 2018 chính thức bị phát hiện; đó là tại Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình. Dư luận hết sức bất bình, bởi đây được coi là một trong những bê bối lớn nhất của ngành giáo dục Việt Nam trong nhiều năm qua.



Cùng với đó, nhiều người cũng đặt câu hỏi rằng trước khi bị phát hiện có gian lận, lãnh đạo ngành giáo dục của các tỉnh nói trên đều khẳng định chắc chắn rằng kỳ thi tại tỉnh mình được tổ chức “nghiêm túc”, “không có tiêu cực”.

Thậm chí, trả lời tại hội nghị trực tuyến 6 tháng của Chính phủ, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cũng nói rằng “kỳ thi tổ chức nghiêm túc, khách quan, an toàn và nhẹ nhàng…., cơ bản là thành công”.



Hai bị can vừa bị bắt giam trong vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình. Ảnh: BCA

“Nghiêm ngặt, đúng quy chế”

Đó là khẳng định của ông Vũ Văn Sử, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang với báo chí trong những ngày đầu tiên khi dư luận đặt dấu chấm hỏi về điểm thi tại tỉnh này.

Ông Sử khẳng định mọi khâu về coi thi, chấm thi của Sở GD&ĐT Hà Giang đều được thực hiện nghiêm ngặt. Với khâu coi thi, Sở GD&ĐT Hà Giang phối hợp Học viện Ngân hàng, Cao đẳng Sư phạm Hà Giang thực hiện. Chấm thi trắc nghiệm đều có sự giám sát của công an. Ngoài ra, Bộ GD&ĐT còn cử 2 thanh tra về địa phương. Dữ liệu điểm thi bản gốc có 2 đĩa, một do chủ tịch hội đồng giữ, một đĩa gửi Bộ GD&ĐT.

“Chúng tôi không rà soát bài thi, nghi vấn được nêu là câu chuyện của đánh giá trên mạng, còn lại chúng tôi đã thực hiện đúng quy chế”, ông Sử nói.



Ông Vũ Văn Sử, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang. Ảnh: Internet

Ông Sử cũng cho hay cơ quan chức năng đã lắp hệ thống camera giám sát để bảo vệ nơi lưu giữ bài thi và hồ sơ bài thi theo chế độ bảo mật. Cửa khoá bằng hai khoá; đồng chí trưởng ban chấm thi giữ một chìa và trưởng ban thư ký giữ một chìa….

Tuy nhiên, quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Giang xác định chính việc giao chìa khóa cho trưởng ban thư ký là “mấu chốt” dẫn tới sai phạm. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Hoài (trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, trưởng ban thư ký Hội đồng thi) đã giao chìa khóa nơi lưu trữ bài thi cho ông Vũ Trọng Lương (phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng), người trực tiếp sửa điểm cho các thí sinh, trái với quy chế. Cả hai hiện đã bị khởi tố, bắt giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

“Điểm cao bất thường là do nỗ lực” (!)

Ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, khẳng định mạnh mẽ như vậy với báo chí khi nói về nghi vấn điểm thi cao bất thường tại tỉnh miền núi này.



Ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La. Ảnh: Web Sở GD&ĐT Sơn La

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho hay toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh được thực hiện rất nghiêm ngặt, không hề có bất kỳ tiêu cực nào. Đến thời điểm trả lời, qua báo cáo của các điểm thi, các tổ chấm cho thấy không có sự bất thường.

“Kết quả, điểm thi cao nổi bật của thí sinh so với các năm trước là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của thầy cô giá, các em học sinh và ngành giáo dục tỉnh nhà. Để đạt được kết quả nêu trên bản thân tôi rất vui mừng” – ông Đức nói.

Mặt khác, ông Hoàng Tiến Đức thông tin thêm, sau khi được cấp dưới báo cáo lên những thí sinh có điểm thi cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 đều có học lực khá.

“Còn tôi khẳng định trong suốt kì thi vừa qua, chúng tôi đã làm đúng các quy trình, quy định. Tôi đã chỉ đạo anh em làm trực tiếp đúng theo quy trình” – ông Tiến nói.

Thế nhưng, sau nhiều ngày làm việc liên tục, Công an tỉnh Sơn La đã xác định có gian lận trong thi cử tại tỉnh này, từ đó khởi tố 5 bị can, bắt tạm giam 3 người. Đặc biệt, ông Trần Xuân Yên, phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La lại chính là một trong năm bị can.

“Khách quan, trung thực”

Cũng giống như hai vị đồng cấp của mình, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, đã sử dụng những từ khẳng định như vậy khi trả lời báo chí về nghi vấn gian lận điểm thi tại tỉnh nhà.



Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Zing

Ông Đắc cho hay, trước những thông tin cho rằng điểm thi THPT quốc gia năm nay của tỉnh Hòa Bình có nhiều bất thường, bản thân ông đã chủ động báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh cũng như Bộ GD&ĐT vấn đề này.

“Chúng tôi khẳng định, kết quả chấm thi của tỉnh phản ánh một cách khách quan, trung thực kết quả làm bài thi của các em. Việc này chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn”, ông Đắc quả quyết, và cho biết thêm, hiện tại, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình đang chờ ý kiến của tỉnh và Bộ, nếu cần thiết sẽ sẵn sàng thực hiện các bước tiếp theo để rà soát lại kết quả thi của thí sinh.

Và thực tế, đến ngày hôm qua, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam hai cán bộ giáo dục của tỉnh này về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Khi báo chí lật lại vấn đề rằng trước đây khẳng định kỳ thi rất tốt nhưng tới nay lại có sai phạm, ông Đắc dừng lại vài giấy rồi mới trả lời. Ông nói Ban chỉ đạo thi của tỉnh đã chỉ đạo rất nghiêm túc công tác tổ chức thi, cá nhân ông tin tưởng cấp dưới.

"Khi lãnh đạo địa phương gọi anh em chấm thi lên làm việc, mọi người đều khẳng định là làm đúng và quả quyết chịu trách nhiệm với lãnh đạo địa phương, Sở về việc này. Tôi nghĩ mình không chủ quan và tôi tin tưởng anh em. Giờ sự việc này tôi rất buồn và thấy áy náy", ông Đắc giải thích.