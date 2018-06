Bộ GD&ĐT: Đã sẵn sàng cho kỳ thi THPT 2018

Đó là khẳng định của ông Nam Nhật Minh, Phó trưởng phòng Quản lý thi, Bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí trường kỳ thi THPT Quốc gia năm nay (2018).



Theo báo cáo đầy đủ từ Bộ GD-ĐT, đến nay, cả nước đã hoàn thành việc tổ chức đăng ký dự thi cho thí sinh. Toàn bộ hồ sơ đăng ký dự thi của thi sinh đã được nhập vào cơ sở dữ liệu quản lý Kỳ thi, các đơn vị đã hoàn thành việc kiểm tra chéo, rà soát và chỉnh sửa các sai sót dữ liệu ĐKDT.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 có tổng số thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) là 925.792 (năm 2017: 866.006); trong đó: học sinh đang học lớp 12 năm học 2017-2018: 872.008 (năm 2017: 786.304). Số TS tự do là 53.784 (năm 2017: 33.0557). Số TS ĐKDT chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT: 237.326. Số TS ĐKDT để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh: 642.379. Số TS ĐKDT chỉ để xét tuyển sinh: 46.087.

So với năm 2017, tổng số TS dự thi để được xét công nhận tốt nghiệp THPT là 879.705 (năm 2017: 809.369); tổng số TS sẽ tham gia xét tuyển sinh ĐH, CĐ là: 688.466 chiếm 74,3% (năm 2017: 640.471 chiếm gần 75%). Cả nước có 2.144 Điểm thi với 39.689 Phòng thi.

Về công tác đề thi, ông Minh cho biết, hiện tại Bộ GD-ĐT đã rà soát ma trận đề thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, thực hiện bổ sung điều chỉnh xây dựng ma trận đề thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 phù hợp với Phương án đã công bố.

Ma trận đề thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đảm bảo phù hợp với hình thức thi đã công bố, theo hướng tiếp tục thực hiện định hướng đánh giá năng lực người học, tăng mức yêu cầu vận dụng kiến thức, các câu hỏi mở, giảm yêu cầu thuộc lòng, ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn; đồng thời tăng cường phân hoá kết quả thi đảm bảo đáp ứng yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tin cậy để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC.

Căn cứ ma trận đề thi, Bộ đã xây dựng và công bố bộ đề thi tham khảo làm cơ sở cho giáo viên và học sinh vận dụng trong dạy học và ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi. Hiện nay đề thi đã sẵn sàng để phục vụ kỳ thi. Công tác bảo mật đề thi được đặc biệt quan tâm, các địa phương đều đã có phương án cụ thể, khả thi để bảo mật tuyệt đối đề thi ở tất cả các khâu.

„Các công tác triển khai các phần mềm phục vụ quản lý và tổ chức thi, phối hợp các Bộ ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị liên quan trong công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, đảm bảo an toàn khu vực in sao đề thi, khu vực chấm thi, giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn tại các địa điểm tổ chức thi trong các ngày thi… cơ bản đã hoàn tất” – ông Minh nói thêm.

Cho đến nay, toàn bộ các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh; nhiều đơn vị thành lập thêm Ban chỉ đạo thi cấp huyện để giúp ban chỉ đạo thi cấp tỉnh chuẩn bị chu đáo và triển khai tổ chức tốt các điểm thi ở địa phương; Các địa phương đã tích cực triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức thi theo đúng kế hoạch đã đề ra.

"Cơ bản mọi công tác đã hoàn tất và tất cả đã trong tư thế sẵn sàng để bắt đầu kỳ thi THPT Quốc gia năm nay”- ông Nam Nhật Minh cho biết.