Công an áp tải đề thi ra Côn Đảo bằng máy bay

Trong 2 ngày 19 và 20-6, Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH 2018 do Phó Ban chỉ đạo Thi Quốc gia, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đã làm việc với Ban chỉ đạo thi 4 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương và Bình Phước.

Kết quả kiểm tra cho thấy các tỉnh đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Cụ thể Ban chỉ đạo thi do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh đứng đầu cùng sự tham gia tất cả sở, ban ngành, đoàn thể tại địa phương trước trong và sau kì thi. Nơi ăn ở, nghỉ của cán bộ coi thi (giảng viên trường ĐH), đi lại vận chuyển, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế trường học, an ninh, điện nước, trang thiết bị, giao thông, các chế độ hỗ trợ cho học sinh, giáo viên, phụ huynh đều đã được chuẩn bị đầy đủ chu đáo.

Cùng đó, các lực lượng công an trong tỉnh (cán bộ, chiến sĩ các phòng ban, công an huyện, xã...) đều được huy động làm nhiệm vụ phục vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho cho kỳ thi như: tham gia nhận, vận chuyển đề thi từ Bộ về tới nơi in sao, các điểm in sao đề thi, các điểm thi, địa điểm ăn ở của cán bộ coi thi.

Công tác tập huấn quy chế thi cho cán bộ, giáo viên của địa phương và các trường ĐH đã hoàn tất. Bốn tỉnh nói trên đã thành lập ban in sao đề thi, lên phương án hỗ trợ thí sinh, phụ huynh và cán bộ coi thi trong những ngày tới.

Về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại bốn tỉnh Đông Nam bộ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Tất cả tỉnh đều thực hiện đúng các quy trình, quy định trong quy chế thi do Bộ GD&ĐT ban hành như thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban.

Các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, con người cũng như tập huấn chuyên môn về quy chế thi cho cán bộ giáo viên coi thi; tổ chức ôn tập cho học sinh cuối cấp, phối hợp tạo điều kiện để các trường đại học, cao đẳng cử người về tham gia coi thi, giám sát; huy động tất cả sở, ban ngành địa phương để phục vụ, hỗ trợ kỳ thi.



Cán bộ coi thi phổ biến quy chế và hướng dẫn thí sinh hoàn thành thủ tục trước khi thi THPT. Ảnh: AN NHIÊN

Thứ trưởng Phúc lưu ý, năm nay thời gian chuyển tiếp giữa các môn thi thành phần rút ngắn chỉ còn 10 phút, vì thế giám thị coi thi cần nắm vững quy chế, thao tác nhanh gọn sẽ bị chậm, làm ảnh hưởng tới thời gian cũng như kết quả làm bài của thí sinh. "Các Ban chỉ đạo cần đặc biệt quan tâm công tác bảo mật đề thi, bài thi từ khâu vận chuyển, in sao, bảo quản phải tuyệt đối an toàn, bảo mật, bố trí các phương án dự phòng để xử lí các sự cố, tình huống bất ngờ có thể xảy ra để kỳ thi THPT quốc gia 2018 được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế”, ông Phúc nhấn mạnh.



Tại Đồng Nai: Có 28.833 thí sinh đăng ký dự thi, 55 điểm thi trên toàn tỉnh. Điểm thi xa nhất cách trung tâm thành phố Biên Hòa 100 km. Ban in sao đề thi có đầy đủ thành phần theo 3 vòng theo quy chế. Cụ thể vòng trực tiếp in sao có 18 cán bộ; vòng 2 là lực lượng công an 6 cán bộ; vòng ngoài cùng có 4 cán bộ, chiến sĩ công an. Mỗi điểm thi bố trí 1 công an bảo vệ đề thi, bài thi cùng với trưởng điểm thi, 1 công an bảo vệ trật tự an toàn khu vực thi.

Ban chỉ đạo thi của địa phương đã nhận được công văn chỉ đạo của Bộ Công an về hướng dẫn phòng chống thiết bị công nghệ cao.

Có 4 trường ĐH sẽ tham gia phối hợp với Đồng Nai trong kỳ thi lần này gồm: ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, ĐH Đồng Nai, ĐH Lạc Hồng, Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp.

Bình Dương: Có 21 điểm thi với tổng số 11.396 thí sinh đăng ký dự thi, với tổng số 728 trưởng phó điểm thi, cán bộ coi thi, giám sát thi, cán bộ y tế công an, thư ký điểm thi. ĐH Thủ Dầu Một và ĐH Bình Dương sẽ tham gia phối hợp với Sở GD&ĐT Bình Dương coi và giám sát thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Bình Phước: Có 10.275 thí sinh đăng ký dự thi, 25 điểm thi. Sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước đã hai lần tổ chức thi thử để học sinh, giáo viên tự đánh giá lại năng lực học tập cũng như phương thức tổ chức để bớt áp lực căng thẳng trong kỳ thi sắp tới. Tỉnh hỗ trợ 200.000 đồng/thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

ĐH Kinh tế TP.HCM, Cao đẳng Sư phạm Bình Phước tham gia coi thi, giám sát thi tại Bình Dương năm nay.



Thời gian chuyển tiếp giữa các môn thi thành phần năm 2018 rút ngắn chỉ còn 10 phút. Ảnh: AN NHIÊN

Bà Rịa-Vũng Tàu: Trưởng Ban chỉ đạo thi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Minh Thông thông tin nhanh: Những tồn tại của kỳ thi năm trước (chỗ ăn ở đi lại) đều được khắc phục ngay lập tức. Tỉnh cũng đã giao lãnh đạo UBND huyện chịu trách nhiệm về công tác chuẩn bị, tổ chức, đảm bảo an ninh an toàn, hỗ trợ cho kỳ thi trên địa bàn của mình. Các cơ quan được phân công giao nhiệm vụ đều phải có phương án để triển khai thực hiện.



"Tôi mở điện thoại 24/24 giờ, cho các thầy cô trưởng điểm số điện thoại để nhận phản ánh trực tiếp về tình hình chuẩn bị, tổ chức, thi tại 8 huyện thị của tỉnh. Riêng Côn Đảo giao công an huyện chịu trách nhiệm với sự giám sát của PA83 và thanh tra Sở từ đất liền ra”, ông Thông cho hay.

Tại điểm thi Côn Đảo, trưởng điểm thi, thanh tra Sở và 1 công an của PA83 sẽ áp tải đề thi từ đất liền ra đảo bằng máy bay, bỏ vào tủ sắt của trưởng điểm thi.



ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu, Cao Đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu là 3 trường ĐH tham gia tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2018 với tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.