Đà Nẵng cấm xe tải ben trong thời gian thi THPT 2018

Ban An toàn giao thông (ATGT) Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị các đơn vị chức năng liên quan đảm bảo trật tự ATGT trong kì thi THPT quốc gia năm 2018.

Theo đó, Công an TP xây dựng phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Bảo đảm việc đi lại của thí sinh đến điểm thi và vận chuyển đề thi, bài thi thuận lợi, an toàn.

Cạnh đó, lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự Công an TP và Công an các quận, huyện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chốt trực thường xuyên tại các điểm giao thông phức tạp. Xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt hành vi vi phạm tốc độ, lấn đường, vi phạm nồng độ cồn, đậu đỗ xe sai quy định gây ùn tắc.



Đà Nẵng xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông để đảm bảo kỳ thi THPT 2018 diễn ra an toàn.

Song song đó, các quan chức năng hướng dẫn sinh viên tình nguyện, dân phòng cùng phối hợp, ứng trực tại các nút giao thông, bến xe, nhà ga và các điểm tổ chức thi để điều tiết, phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tăng cường phương tiện vận tải công cộng, đặc biệt là xe buýt, xe khách liên tỉnh phục vụ nhu cầu đi lại của thí sinh và người nhà trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Ban ATGT cũng đề xuất UBND TP tạm dừng hoạt động đối với phương tiện ô tô tải ben chở đất, khoáng sản phục vụ các dự án san lấp mặt bằng trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra kỳ thi để ngăn ngừa các nguy cơ tai nạn giao thông.

Kì thi THPT quốc gia 2018 sẽ diễn ra từ 25 đến 27-6. Trước đó, Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết đã thành lập 25 điểm thi tại TP này (cụm thi số 4). Thời gian làm việc của các điểm thi từ ngày 24-6 đến hết ngày 27-6.