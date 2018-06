Đề toán khó, đề văn gần với ‘tiềm lực’ thí sinh

Bên lề cuộc thi • 1 thầy giáo đột quỵ, qua đời trước giờ coi thi. Đó là thầy Phạm Quốc Tuấn, 38 tuổi, dạy Trường THPT Tắc Vân, TP Cà Mau. Sáng 25-6, trước khi vào phòng coi thi tại điểm thi huyện Thới Bình (Cà Mau), thầy Tuấn than mệt. Các đồng nghiệp vội đưa thầy đi cấp cứu nhưng đã không kịp. Các bác sĩ xác định thầy Tuấn mất do đột quỵ. Thầy Tuấn là giáo viên môn an ninh quốc phòng, vợ thầy là giáo viên thể dục. • 2 con trai làm tiến sĩ, mẹ mới thi ĐH. Đó là trường hợp TS Nguyễn Thị Thanh Vân (50 tuổi), thi ở điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh (Nghệ An) khiến nhiều TS tưởng chị là… giám thị. Con trai đầu của chị Vân là giảng viên ĐH ở Hà Nội và đang làm luận án tiến sĩ, con thứ hai của chị đang là nghiên cứu sinh ở Anh. Chị Vân thi các môn toán, hóa và sinh để lấy điểm xét tuyển vào Trường ĐH Y khoa Vinh. “Trước đây, hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi chỉ tốt nghiệp y sĩ rồi công tác tại BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Công việc ở bệnh viện và nuôi các con ăn học nên tôi không có điều kiện để thi và học lên ĐH. Nay các con đã thành đạt và ổn định, tôi tiếp tục thực hiện ước mơ vào giảng đường” - chị Vân chia sẻ. • Thí sinh đọc cho cán bộ coi thi chép hộ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết: Tại điểm thi Trường THPT Thuận Hưng (quận Thốt Nốt, Cần Thơ) có một TS bị tai nạn giao thông và không thể tự làm bài thi môn văn. “TS này được bố trí một phòng thi riêng, có ba cán bộ coi thi, có công an đầy đủ. Một cán bộ không có chuyên môn về ngữ văn sẽ giúp TS làm bài. Sau khi coi đề, TS đọc như thế nào thì cán bộ này sẽ viết lại như thế đó, có thiết bị ghi âm để đối chiếu với bài làm” - ông Hùng thông tin.