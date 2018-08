Trao 102 suất học bổng Lương Văn Can cho sinh viên xuất sắc

Ngày 31-8 tại trụ sở Hội nhà báo TP.HCM (quận 1), Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can đã trao 102 suất học bổng năm học 2018-2019 cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trên toàn quốc.



Trong số 102 sinh viên nhận học bổng có 49 sinh viên mới và 53 sinh viên đã từng nhận học bổng các năm học trước.

Gói học bổng toàn phần bao gồm học phí bậc đại học, chi phí nâng cao ngoại ngữ và sinh hoạt phí hàng tháng. Bên cạnh việc trao những suất học bổng hỗ trợ tài chính, sinh viên nhận học bổng còn được tham dự các khóa đào tạo về kĩ năng mềm, chương trình tham quan thực tế doanh nghiệp, lớp bồi dưỡng tiếng Anh và hoạt động Mentorship. Mục tiêu của học bổng nhằm hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện cả về Kiến thức-Kỹ năng-Thái độ.



Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng Lương Văn Can) cho biết: “Thực tế, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi chọn được những sinh viên phù hợp nhất để trao học bổng. Vì mỗi sinh viên đều mang đến cho chúng tôi những câu chuyện đáng khâm phục, ước mơ trong sáng của các em. Dù trong nhiều hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng các bạn vẫn luôn nhiệt tình, trẻ trung và say sưa bồi đắp đam mê của mình”.



TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM trao chứng nhận học bổng cho sinh viên. Ảnh: TT

Tùy trừng trường hợp, Quỹ sẽ cấp học bổng toàn phần học một phần, không cấp cố định mà xét theo từng hoàn cảnh của sinh viên. Cụ thể giá trị học bổng cao nhất quỹ đã cấp trong những năm qua là 53 triệu đồng/năm cho một sinh viên.

Từ năm 2015 đến nay, Quỹ đã trao hơn 300 suất học bổng cho khoảng 210 sinh viên đến từ 51 tỉnh thành trên cả nước đang heo học các trường đại học cả trong nước và nước ngoài.



102 sinh viên nhận học bổng Lương Văn Can. Ảnh: TT

Là một trong 102 sinh viên nhận học bổng của năm học này, em Phạm Minh Trung (tân sinh viên khoa Tâm lý, trường ĐH Văn Hiến) chia sẻ đến từ Đắk Nông, lại không may bị khiếm thị nên gặp rất nhiều khó khăn trong di chuyển cũng như làm quen với môi trường mới. “Rất may là em biết đến quỹ học bổng Lương Văn Can qua mạng mạng xã hội, bên cạnh đó em còn nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người xung quanh để con đường học vấn của em bớt chông gai hơn”, Trung bày tỏ.

Ngoài ý chí, Minh Trung cũng khiến nhiều người nể phục bởi thành tích đáng nể vì trước khi nhận học bổng Lương Văn Can, em còn được miễn kì thi THPT Quốc gia và đạt học bổng toàn phần của ĐH Văn Hiến. Ước mơ của chàng trai nghị lực này là trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý và xa hơn nữa là trở thành nhà đào tạo kĩ năng mềm.

Sau Lễ trao học bổng, Quỹ Hỗ trợ tài năng Lương Văn Can sẽ tổ chức Hội trại chào đón tân sinh viên. Mục tiêu của Hội trại là để các bạn sinh viên hiểu về các hoạt động , giá trị cốt lõi của quỹ Lương Văn Can.