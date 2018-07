Xuyên đêm kiểm tra điểm thi bất thường ở Sơn La

Như đã đưa tin, chiều 19-7, tổ công tác của Bộ GD&ĐT do ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, phụ trách đã bắt đầu làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, liên quan đến thông tin cho rằng điểm thi tại khu vực này có nhiều bất thường.

Buổi làm việc bắt đầu từ 15 giờ chiều cùng ngày. Và đến thời điểm hiện tại là gần 23 giờ đêm, lực lượng chức năng bên trong vẫn đang tích cực làm việc.



Rất đông phóng viên báo chí đứng chờ ở phía ngoài trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La

Trả lời báo chí, ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, khẳng định toàn bộ quy trình tổ chức kì thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này được thực hiện rất nghiêm ngặt, không hề có bất kì tiêu cực nào. Đến thời điểm này, qua báo cáo của các điểm thi, các tổ chấm cho thấy không có sự bất thường.

“Anh em chấm theo đúng quy trình quy định và cho ra kết quả như thế, còn làm sao tôi biết được!”, ông Đức nói, và nhận định, kết quả thi của những thí sinh điểm cao ở Sơn La là do sự cố gắng nỗ lực của thầy cô, của bản thân các em, và cũng khó mà nói (giải thích) được việc cao, thấp.

“Tôi đã yêu cầu anh em báo cáo, và anh em đã báo cáo lại với tôi là những em đó có học lực khá, giỏi. Thực tế có những bộ môn mà các em học sinh ở vùng sâu vùng xa cũng điểm cao” - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La khẳng định.

Khi được hỏi có hay không con lãnh đạo tỉnh nhà trong số thí sinh có điểm cao vừa rồi, ông Đức cho hay bản thân không nắm bắt được.

Ghi nhận của phóng viên trực tiếp tại khu vực cổng trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, rất nhiều chiến sỹ công an được huy động để đảm bảo an ninh tại khu vực này. Việc ra vào bên trong trụ sở bị kiểm soát nghiêm ngặt. Tại cổng ra vào, luôn có 2-3 công an được bố trí túc trực, ngoài ra còn có một chiến sỹ thường xuyên đi kiểm tra xung quanh khu vực sân ngoài trời.

Phòng làm việc của đoàn công tác Bộ GD&ĐT được bố trí trên tầng 2. Tại đây có rất nhiều công an túc trực. Phía bên ngoài có hai cán bộ ngồi cố định ở cửa ra vào, bên trong căn phòng vẫn thắp sáng điện, không khí làm việc diễn ra rất khẩn trương. Thi thoảng có người từ bên trong bước ra, ngay sau đó cánh cửa được đóng lại cẩn thận.

Dù trời mưa khá nặng hạt, hiện vẫn có rất nhiều phóng viên báo chí kiên trì đứng đợi ở khu vực cổng trụ sở để chờ kết quả của buổi làm việc.



Đã gần 23 giờ đêm, công tác kiểm tra điểm thi vẫn đang diễn ra rất khẩn trương



Lực lượng công an được bố trí dày đặc để đảm bảo an ninh khu vực



Căn phòng làm việc của tổ công tác được bảo vệ nghiêm ngặt



Luôn có 4-5 chiến sỹ công an túc trực phía bên ngoài



Một cán bộ trong đoàn công tác ra ngoài trao đổi điện thoại



Phía dưới, một chiến sỹ liên tục đi kiểm tra khu vực sân ngoài trời cùng với đèn pin cầm tay



Tại khu vực cổng ra vào, an ninh được siết chặt, bất cứ ai vào bên trong cũng đều phải qua cửa kiểm soát



Bên trong phòng làm việc, đoàn công tác đang tích cực kiểm tra điểm thi



Do đã khuya, một cán bộ công an đi mua đồ ăn đêm để "tiếp viện"



Dù trời mưa khá nặng hạt, các phóng viên báo chí vẫn kiên trì ngồi đợi thông tin