7 ngày nghỉ Tết bệnh nhân phẫu thuật tăng 131%

Ngày 2-2, theo báo cáo từ BV Chợ Rẫy TP.HCM, BV đầu tàu tiếp nhận cấp cứu tại khu vực phía Nam. Trong 7 ngày nghỉ Tết, lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu, phẫu thuật lẫn điều trị nội trú đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, từ 26-1 đến 1-2 (tức 29 AL đến mùng 5 Tết Đinh Dậu), BV tiếp nhận tổng cộng 2.118 trường hợp cấp cứu, trong khi đó 7 ngày Tết năm 2016 chỉ có 1.831 trường hợp. Các tai nạn – ngộ độc đều tăng cao, riêng cấp cứu do TNGT chiếm đến 556 trường hợp tăng gần 124% so với cùng kỳ năm 2016.

Lượng bệnh nhân được phẫu thuật, chuyển viện phẫu thuật lên đến 296 trường hợp tăng 131% so với cùng kỳ. Tính riêng trong dịp nghỉ lễ Tết Đinh Dậu 2017, các loại phẫu thuật như thần kinh, chỉnh hình, tổng quát, tai mũi họng và lồng ngực mạch máu đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2016. Cũng trong 7 ngày nghỉ lễ, lượng máu sử dụng tại BV đạt 442 đơn vị.



Mặc dù lượng bệnh nhân tăng cao nhưng kíp trực BV Chợ Rẫy luôn đảm bảo không quá tải 7 ngày nghỉ Tết. ẢNH: H.P

Ngoài các bệnh do cấp cứu, lượng bệnh nhân nhập viện khám điều trị cũng tăng 143%. Bệnh nhân điều trị nội trú trung bình ngày đạt 1.158 lượt tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2016.



Bệnh nhân được vào cấp cứu trung bình ngày là 303 lượt tăng 15,7% so với năm 2016. Cấp cứu do TNGT trung bình ngày là 79 lượt, tăng 23,8%. Ngoài ra BV còn tiếp nhận tai nạn do pháo nổ, chất nổ khác tăng hơn so với năm 2017 trong đó có 1 trường hợp bị bắn ở Tây Ninh.

Theo đánh giá từ BS Phan Quang Sang – Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy, thời điểm bắt đầu có quy định đội nón bảo hiểm các trường hợp mổ chấn thương sọ não bắt đầu giảm. Tuy nhiên thời gian đây, do mức độ dân số tăng, số lượng xe di chuyển tăng vọt dẫn đến số lượng bệnh nhân bị tai nạn giao thông lại tiếp tục tăng, áp lực cấp cứu dịp lễ Tết tại BV tiếp tục tăng vọt.