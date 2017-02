Vinh danh bệnh viện làm dân hài lòng

Giải thưởng chất lượng khám chữa bệnh (KCB) lần đầu tiên được công bố và cũng là một trong hàng loạt chương trình hành động nâng cao năng lực quản lý chất lượng bệnh viện (BV) giai đoạn 2015-2025 của ngành y tế TP.

Đây là cột mốc ghi nhận, không chỉ làm tốt vai trò của người thầy thuốc, thời gian qua các BV tại TP.HCM đã tìm tòi sáng tạo, đề ra những giải pháp hiệu quả nhất, mang lại nhiều thuận lợi trong việc KCB cho người dân.

Quán quân: Quy trình báo động đỏ

Được triển khai tại BV Nhi đồng 1 từ năm 2008, quy trình báo động đỏ cho phép huy động cùng lúc nhiều bác sĩ của các bộ phận liên quan, cùng nhau tập trung cứu chữa một bệnh nhi trong thời gian ngắn nhất đã được trao giải Nhất giải thưởng chất lượng KCB.

“Nhiều trường hợp trẻ sơ sinh tử vong chỉ vì không đủ thời gian cấp cứu dù bệnh nhi đã được chẩn đoán ra bệnh, hội chẩn chuyên khoa tích cực. Chúng tôi luôn đau đáu suy nghĩ làm cách nào có thể rút ngắn nhất thời gian cứu chữa bệnh nhân, làm thế nào để giảm bớt những khâu không cần thiết…Từ đó quy trình báo động đỏ đã được thử nghiệm. Sau tám năm vận hành, quy trình này đã cứu sống hàng trăm bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch. Không chỉ hiệu quả ở BV Nhi đồng 1 mà mô hình này còn lan rộng ra các BV khác như BV Hùng Vương, BV quận 2…” - PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - nguyên Giám đốc BV Nhi đồng 1, người đề xuất xây dựng nên quy trình báo động đỏ tâm huyết nói.

Trong nhiều năm liền, hướng tới sự hài lòng và an toàn cho bệnh nhân, hệ thống BV trên địa bàn TP.HCM đã tìm cách thay đổi, từ ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động KCB đến đổi mới hệ thống xét nghiệm... Cụ thể, đứng trước tỉ lệ tử vong quá nhiều do nhiễm khuẩn của trẻ sơ sinh, BV Hùng Vương TP.HCM đã xây dựng mô hình chống nhiễm khuẩn BV giúp tăng hiệu quả điều trị. Qua đó tỉ lệ nhiễm khuẩn nhiều năm liền giảm rõ rệt từ 18% xuống còn 4% đối với trẻ sơ sinh. Tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh do nhiễm khuẩn BV giảm từ 4 phần ngàn xuống còn 0,5 phần ngàn trẻ.



Bệnh nhân được chạy thận tại phòng khám vệ tinh của BV quận Thủ Đức (TP.HCM). Ảnh: H.PHƯỢNG

Trong vai trò chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh mới nổi, BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã triển khai Phòng An toàn sinh học cấp 3, có hệ thống áp lực âm tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Việt Nam cũng như Tổ chức Y tế Thế giới. Phòng xét nghiệm đủ năng lực thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán và nghiên cứu các chủng vi sinh vật thuộc nhóm nguy cơ cấp độ 3 như H5N1, H7N9, nâng cao an toàn cho bệnh nhân đến khám và điều trị.

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý chất lượng KCB Sở Y tế, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho rằng Giải thưởng chất lượng KCB được Sở Y tế TP.HCM đề ra với mong muốn nhân rộng cách làm hay, các mô hình KCB hiệu quả, hỗ trợ cho những BV còn khó khăn để cùng nhau nâng cao chất lượng, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

“Tôi hài lòng”

Theo khảo sát của người bệnh tham gia KCB tại BV Từ Dũ TP.HCM, gia đình chị Lê Thị Ngọc Thu cho biết vì gặp khó khăn trong vấn đề sinh con, hai vợ chồng chị Thu phải thường xuyên đến BV để kiểm tra trước khi làm thụ tinh trong ống nghiệm.

“Ngày trước mỗi lần đến khám thủ tục rất phức tạp, thời gian chờ đợi lâu. Tuy nhiên, kể từ ngày BV Từ Dũ cải tiến hệ thống quản lý hoạt động KCB, tôi được cấp riêng một mã vạch để dùng khi đến khám. Nhờ đó thời gian chờ đợi của tôi giảm hẳn. Bên cạnh đó hồ sơ dữ liệu được lưu lại cẩn thận, tìm kiếm cũng khá thuận lợi” - chị Thu đánh giá.

BV quận Thủ Đức là BV đầu tiên đưa kỹ thuật cao đến gần người dân bằng sáng kiến đặt phòng khám vệ tinh tại trạm y tế phường, đặc biệt cả máy chạy thận nhân tạo. Sau thời gian thí điểm, đánh giá cho thấy BV này đã mang lại cho bệnh nhân rất nhiều hài lòng, giúp giảm tải cho các BV tuyến trên.

Bà Nguyệt, một bệnh nhân đang chạy thận tại phòng khám vệ tinh BV quận Thủ Đức đặt tại phường Hiệp Bình Chánh, cho biết: “Một tuần tôi phải chạy thận ba lần. Thấy các bác sĩ, điều dưỡng tận tình cả ngày thường lẫn ngày Tết, tôi thấy hạnh phúc lắm. Rất cảm ơn các bác sĩ đã cố gắng làm hài lòng những người bệnh như tôi” - bà Nguyệt xúc động nói.