Sẽ xử lý người đăng clip bạo hành trẻ ở Đà Nẵng

Chiều 25-5, nhiều lực lượng chức năng đã có mặt trong buổi họp báo liên quan đến vụ việc bảo mẫu hành hạ trẻ nhỏ xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Đình Vĩnh (Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng), đây là lần đầu tiên TP phát hiện bạo hành trẻ trong các cơ sở mầm non.

Sẽ có nhiều biện pháp mạnh

Tại buổi họp báo, ông Vĩnh cho biết sự việc bạo hành trẻ xảy ra ở nhóm trẻ Mẹ Mười là một sự việc đau lòng đối với lãnh đạo Sở cũng như người dân ở TP. Sự việc đáng tiếc xảy ra khi các cháu đã bị bạo hành trước đó một tháng. Nếu trước đó có ai nghe được tiếng khóc, tiếng động lạ báo cho lực lượng chức năng thì sự việc sẽ ít gây bức xúc hơn.

Hiện tại TP có hơn 1.000 nhóm trẻ độc lập được quản lý, ngoài ra còn có một số nhóm trẻ tự phát nên việc quản lý những nhóm trẻ này còn khó khăn hơn. Trong các cơ sở giữ trẻ này thiếu nhiều cơ sở vật chất đủ cho việc dạy học và vui chơi cho các em nhỏ.



Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh. Ảnh: HẢI HIẾU.

“Sắp tới chúng tôi sẽ đề xuất nâng chuẩn cơ sở mầm non tư thục, dần dần chuyển sang các cơ sở lớn có chất lượng dạy và học tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi đang cố gắng tiến tới 100% các cơ sở mầm non có camera để giảm thiểu việc bạo hành", ông Vĩnh nói.

Ông Vĩnh cho biết hiện nay việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở mầm non diễn ra liên tục. Nhưng trong một năm không thể kiểm tra một cơ sở quá hai lần. Ngoài ra, việc kiểm tra cũng là kèm theo trong những lần thăm hỏi, chúc mừng trong những ngày đầu năm học, ngày 20-11.

Ông Vĩnh mong muốn người dân thấy có dấu hiệu bất thường ở các cơ sở giáo dục thì báo ngay cho lực lượng chức năng để có các biện pháp ngăn chặn sớm. Làm như vậy hỗ trợ được cho ngành giáo dục rất nhiều, đồng thời tiến tới làm sạch việc bạo hành trong ngành giáo dục.

Nhập viện khi rời khỏi nhà trẻ Mẹ Mười

Trước đó, sáng 21-5, hai đoạn clip cùng nhiều hình ảnh bạo hành được tung lên mạng ghi rõ địa chỉ của cơ sở nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười ở 251/32 Thái Thị Bôi (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Ngay sau khi được đăng tải, clip được nhiều người chia sẻ, hàng loạt bình luận bức xúc.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng quận Thanh Khê đã đến cơ sở này kiểm tra. Trong chiều cùng ngày, cơ sở Mẹ Mười đã bị UBND phường Chính Gián rút giấy phép hoạt động. Hiện tại, cơ sở này đã tháo biển hiệu.



Ông Trần Viết Nhật Tân (46 tuổi), có con trai từng theo học tại cơ sở bà Hồng, bức xúc. Ảnh: HẢI HIẾU

Bà Hồng chủ cơ sở là người có bằng cao đẳng sư phạm mầm non cũng bị công an mời lên lấy lời khai. Vụ án sau đó được khởi tố.

Song song đó, nhiều phụ huynh có con có hình ảnh được đưa lên mạng đã viết đơn tố cáo hành động của bà Hồng lên công an. Hàng chục người có con từng gửi tại đây bức xúc, đến bao vây cơ sở khiến lực lượng công an phải đến bảo vệ an ninh trật tự. Nhiều phụ huynh tỏ ra tức giận vì quá tin tưởng bà Hồng nhưng bảo mẫu này lại bạo hành với con mình.

Chị Nguyễn Trần Ngọc Diệp (43 tuổi, ngụ quận Hải Châu) là người có hai con trong số 14 trẻ đang theo học tại nhóm trẻ Mẹ Mười. Ngay sau khi xem clip, chị Diệp vừa khóc vừa vào nơi gửi con.

Khi đến đây, con chị - bé D. (12 tháng tuổi) nhìn thấy mẹ và khóc nức nở. Bé 12 tháng tuổi là bé có hình ảnh được đăng trên mạng xã hội, bé này bị bà Hồng cầm đầu xách lên. Tay bé bấu víu vào tay bà Hồng với trạng thái khổ sở.

Ngoài bé D., chị Diệp còn có một con trai 5 tuổi đang theo học tại đây. Trước đây, chị Diệp rất tin tưởng bà Hồng nên cả ba đứa con của mình đều gửi tại đây. Một bé gái hiện tại đã đi học lớp 2.



Bé trai bị bà Hồng bạo hành đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hải Hiếu.

Theo chị Diệp, trước khi phát hiện vụ việc vài tháng, khi con trai 5 tuổi của mình đi học về thì mũi bé phát ra mùi hôi nồng nặc. Bà nghĩ con mình không đánh răng nên cho con đi xúc miệng nhưng vẫn còn hôi. Khi thấy con mình chảy nước nhờn từ mũi ra thì bà hoảng hốt đưa con lên bác sĩ. Tại đây, bác sĩ gắp ra một đoạn giấy ăn bằng ngón tay, máu tuôn ra.

"Tôi không ngờ bà này hành hạ con tôi như thế. Tôi đã gửi đơn tố cáo bà này, hành động của bà Hồng đáng bị xử lý theo pháp luật”, chị Diệp bức xúc.

Ông Trần Viết Nhật Tân (46 tuổi) là anh ruột của chị Diệp cũng có con trai từng theo học tại cơ sở của bà Hồng. Hiện tại bé trai này đã học lớp 4 và thứ Bảy, Chủ nhật cũng thường xuyên lên cơ sở bà Hồng chơi. Theo lời con trai ông Tân kể lại thì bé này thường xuyên chứng kiến cảnh các em nhỏ bị đánh.

“Bây giờ tôi thấy mình vô tâm và có lỗi với con và cháu tôi quá. Nếu mình lắng nghe hoặc quan sát kỹ hơn thì các cháu đã không bị hành hạ như vậy”, ông Tân nói.

Cũng trong buổi cung cấp thông tin cho báo chí, ông Nguyễn Thanh Xuân (Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê) cho biết sẽ xử lý người tung clip vụ việc lên mạng.

Theo ông Xuân, clip được quay từ giữa tháng 4 nhưng không đưa cho cơ quan chức năng. Phải đến hơn một tháng sau mới tung lên mạng. Lực lượng chức năng đang tìm hiểu động cơ của người tung clip này.