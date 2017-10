Bộ Y tế lên tiếng vụ BS bị cho là 'bôi nhọ' bộ trưởng

Liên quan đến việc một BS bị cho là "bôi nhọ" Bộ trưởng Bộ Y tế trên Facebook, sáng 21-10, BS Nguyễn Xuân Trường – Chánh Văn phòng Bộ Y tế cho hay với trách nhiệm của cán bộ văn phòng, ông chỉ ký công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra và báo cáo về vụ việc trên. Việc Sở Y tế xử lý như thế nào Bộ không quyết định.



Theo ông Trường, về phía Văn phòng Bộ Y tế, dù có bất cứ thông tin bất thường nào từ phía báo chí và cả người dân phản ảnh về việc không được chăm sóc tốt hay phản ánh gì khác... văn phòng Bộ cũng đều có công văn gửi đến đơn vị phản ánh để báo cáo xử lý. Do đó, việc yêu cầu BS Truyện, trường hợp đầu tiên có việc cán bộ trong ngành nói xấu Bộ trưởng phải báo cáo là việc bình thường, không phải ngoại lệ.

“Văn phòng Bộ chỉ ký công văn yêu cầu Sở kiểm tra, xác minh làm rõ xử việc và xử lý theo quy định. Còn việc phạt 5 triệu hay xử lý như thế nào là Sở Y tế Thừa Thiên Huế và Sở Thông tin truyền thông phải căn xứ vào quy đình hiện hành mà thực hiện. Với quan điểm của tôi, đây là sự việc đã diễn ra khá lâu, từ 14-7, BS Truyện đã xóa nội dung đăng tải trên Facebook và báo cáo kiểm điểm, giải trình sự việc với lãnh đạo. Không hiểu sao đến nay lại bị nêu lên lại” – ông Trường nói.

Trước đó, vào ngày 20-10, ông Nguyễn Huy Hiển - Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, theo đề nghị của Bộ Y tế, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với bác sĩ Hoàng Công Truyện (Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Phong Điền) vì vi phạm các quy định liên quan đến viên chức.

Theo đó, vào ngày 15-7, Bộ Y tế có công văn do ông Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, thừa lệnh Bộ trưởng ký gửi Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế kèm với bản nội dung in từ Facebook có tên Hoàng Công Truyện. Theo nội dung công văn, trên trang cá nhân Hoàng Công Truyện vào tối 14-7, có đưa nội dung “khuyên” Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nên nghỉ. Cạnh đó còn có những lời lẽ chê Bộ trưởng không về cơ sở, yếu kém công tác tham mưu vấn đề an ninh ở bệnh viện...

Bộ Y tế cho rằng những lời lẽ trên đã bôi nhọ, gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người đứng đầu ngành y . Ảnh hưởng uy tín ngành nói chung và tạo dư luận xấu, gây hoang mang, giảm sút niềm tin của người dân với cá nhân bộ trưởng nói riêng. Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Thừa Thiên-Huế phối hợp với Công an tỉnh khẩn trương xác minh thông tin chủ tài khoản Facebook.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vào cuộc, xác minh tài khoản facebook là của BS Hoàng Công Truyện và đã ra quyết định xử phạt hành chính BS Truyện số tiền 5 triệu đồng.

BS Truyện sau đó cũng đã làm bản kiểm điểm, giải trình sự việc. Sau khi xem xét, thống nhất với Sở Y tế tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền đã ra quyết định kỷ luật khiển trách với BS Truyện do vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến viên chức.