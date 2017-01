Phẫu thuật thay đổi cuộc đời chàng trai không răng

Thân nhiệt bệnh nhân liên tục ở nhiệt độ 38, 39 độ C từ khi sinh ra, suốt 23 năm nay, BQL chưa bao giờ được thưởng thức một bữa cơm ngon thật sự vì không có răng.

Thân nhiệt luôn 38, 39 độ C

Ngồi ngoài phòng mổ từ sáng sớm, ánh mắt người cha, ông BQH (ngụ Đồng Nai), tỏ rõ sự hồi hộp. Từ ngày nhận được tin mừng rằng con trai ông, anh BQL, 23 tuổi, có thể phẫu thuật cấy răng cố định, ông H. vội sắp xếp công việc gia đình, đưa con đến TP.HCM để được phẫu thuật sớm nhất.

Ông H. cho biết con ông được sinh tại một BV ở Đồng Nai, điều kỳ lạ là từ khi sinh ra đến hết tháng thứ ba con ông luôn quấy khóc, ban đêm hầu như không ngủ. Đến đầu tháng thứ tư, con ông sốt liên tục, kèm theo các triệu chứng tiêu chảy… Gia đình đưa con đi chạy chữa ở nhiều nơi nhưng đều không kết luận được bị bệnh gì. Suốt từ bé đến nay, thân nhiệt anh L. luôn cao hơn người bình thường, khoảng 38, 39 độ C, người luôn hâm hấp nóng. “Điều đặc biệt đối với con tôi là trên người không có lỗ chân lông, không có tuyến mồ hôi, tóc mọc chậm và ít nhưng râu lại phát triển rất nhanh. Lúc đó có bác sĩ chẩn đoán L. bị rối loạn hệ thần kinh thực vật nhưng chưa tìm được phương pháp điều trị” - ông H. cho biết.

Căn bệnh kỳ lạ của L. khiến 23 năm qua anh không mọc răng. Khi L. được 10 tuổi, hàm dưới có mọc một răng hàm nhưng không lâu đã bị sâu và rụng mất. Theo các bác sĩ BV ĐH Y Dược, L. mắc chứng không có mầm răng. Từ bé đến nay, L. đã phải trải qua bốn lần làm răng giả. Tuy nhiên, việc đeo răng giả chỉ mang tính thẩm mỹ, còn việc ăn uống rất bất tiện. “Suốt 23 năm nay, con tôi chưa bao giờ có được một bữa cơm nào thật sự ngon miệng. Chưa kể ngày còn học phổ thông, mỗi tuần học sáu buổi thì cháu chỉ có thể đi học được ba buổi do thân nhiệt luôn nóng hầm hập, phải nằm trong phòng máy lạnh mới chịu được” - ông H. kể.

Mặc dù phải sống cùng những khó khăn của bệnh tật nhưng anh L. luôn đạt thành tích tốt trong học tập. Anh L. vừa tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường ĐH KHXH&NV, hiện đang tiếp tục học cao học văn chương tại đây. “Mong sao sau khi cấy răng cố định, L. có thể ăn uống thoải mái mà không còn đau nhức như trước nữa” - ông H. chia sẻ.



Ca phẫu thuật cấy ghép răng cho anh BQL kéo dài hơn bốn giờ. Ảnh: H.PHƯỢNG





Bệnh nhân BQL trước khi lên bàn mổ.

Bệnh rất hiếm trên thế giới

Theo TS-BS Võ Văn Nhân, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Nhân Tâm, TP.HCM, người trực tiếp phẫu thuật cho L., bệnh nhân L. mắc hội chứng không răng bẩm sinh. Đây là một dạng bệnh cực kỳ hiếm gặp, là một trong những dạng nghiêm trọng của hội chứng loạn sản ngoại bì. Rối loạn này chi phối đến răng, tóc, móng tay, móng chân, da. Do đó bệnh nhân bị thiếu răng, tóc thưa, thiếu tuyến mồ hôi khiến bệnh nhân không thể tiết mồ hôi được, cơ thể thường xuyên bị tăng nhiệt. Tỉ lệ bệnh này trên thế giới rất hiếm, khoảng 1/100.000 người. Riêng thể của bệnh nhân L. thuộc dạng cực kỳ hiếm vì bệnh nhân thiếu toàn bộ răng chứ không phải thiếu vài răng như các trường hợp khác. “Bệnh nhân thường xuyên bị đau do xương ổ răng kém phát triển, không nâng đỡ được hàm. Do đó, để bệnh nhân có thể thoải mái với hàm răng mới, các bác sĩ sử dụng kỹ thuật điều trị mới” - BS Nhân cho biết.

BS Nhân giải thích bệnh nhân được dùng kỹ thuật cấy ghép implant kết hợp với ghép xương để tăng thể tích xương mất, giúp tăng việc lưu giữ hàm giả, tăng sức nhai, cải thiện thẩm mỹ tối ưu. Tuy nhiên, do hàm bệnh nhân không có xương, vì vậy trong quá trình phẫu thuật, hàm dưới sẽ được lấy dây thần kinh ra, sau đó cấy implant vô xương rồi lắp dây thần kinh vào lại. Còn với hàm trên, do xương hàm đã tiêu biến hết, các bác sĩ phải dùng xương gò má làm xương hàm trên cho bệnh nhân với kỹ thuật cải tiến implant hiện đại nhất.

Sau hơn bốn giờ phẫu thuật, đến 13 giờ ngày 13-1, các bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công hơn mong đợi. Bệnh nhân sẽ được lưu lại bệnh viện khoảng một ngày để theo dõi và năm ngày liên tiếp bơm rửa vết thương.