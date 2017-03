Tai nạn giao thông, nỗi đau không dứt

Thăm hỏi nạn nhân bị tai nạn giao thông Sáng 17-11, Ban An toàn giao thông (ATGT) và Sở GTVT TP.HCM đã phối hợp tổ chức thăm hỏi nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT. Đoàn đã đến thăm hỏi ba gia đình tại huyện Nhà Bè và một gia đình tại huyện Bình Chánh (TP.HCM). Mỗi phần quà gồm 3 triệu đồng và hai chiếc mũ bảo hiểm.

Ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, trao quà, động viên anh Võ Hoàng Chơn (huyện Bình Chánh) có vợ mất do TNGT. Ảnh: HỒNG TRÂM Tại huyện Nhà Bè, đoàn đã đến thăm gia đình anh Nguyên Hoàng Phúc (đã mất), gia đình anh Nguyễn Ngọc Sáng (đã mất) và gia đình anh Đào Công Nhật (đã mất). Ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM (trưởng đoàn), đã bày tỏ sự chia sẻ trước mất mát, đau thương của gia đình. Đồng thời, ông Lâm động viên người nhà nạn nhân cố gắng giữ tinh thần, chăm lo cho cuộc sống, hy vọng mọi người sẽ nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông để không xảy ra những tai nạn thương tâm. Tại huyện Bình Chánh, đoàn đã đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Kim Loan (đã mất) vì TNGT. Chia sẻ cảm xúc, anh Võ Hoàng Chơn (chồng chị Loan) cho biết: “Từ ngày vợ tôi mất đi, ba cha con phải sống nương tựa vào nhau rất cực khổ. TNGT đã cướp mất đi hạnh phúc của chúng tôi. Cũng may nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tôi cảm kích vô cùng”. HỒNG TRÂM