Thoát “án” hiếp dâm nhờ có... người rình!

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận vừa có bản kết luận xác minh tin báo liên quan đến việc một phụ nữ người Pháp tố một DJ người Việt hiếp dâm và đòi bồi thường 10.000 USD.

Trong vụ này, người có công giúp công an làm sáng tỏ vụ án lại là anh xe ôm tò mò rình thấy hết “mọi chuyện”…

Cưỡng dâm hay tự nguyện?

Theo hồ sơ, cô BB Danielle (32 tuổi, đã đổi tên, quốc tịch Pháp) đến Mũi Né, Bình Thuận du lịch và nghỉ tại một nhà nghỉ ở đây.

Khoảng 1 giờ sáng 20-10-2013, Danielle đến một quán bar uống rượu, nghe nhạc. Tại đây, cô tình cờ quen anh TNH cùng tuổi. Sau khi chén thù chén tạc, biết anh H. đến TP Phan Thiết để tổ chức cuộc thi cho các DJ mới nổi nên hai bên khá hợp ý, rủ nhau đi dạo biển. Cả hai lòng vòng ngoài bãi biển khoảng 15 phút thì quay lại quán bar tiếp tục cuộc vui. Đến 4 giờ sáng cùng ngày, thấy Danielle quá say, H. gọi xe ôm đưa cô về nhà nghỉ nhưng cô này không nhớ nổi địa chỉ, tên của nhà nghỉ. Không thể bỏ cô gái ở quán bar nên H. yêu cầu xe ôm đưa về khách sạn mà anh đang nghỉ cho cô này nghỉ ngơi. Đến nơi, Danielle không chịu vào khách sạn mà đi ra bờ biển một mình.





Nữ du khách Pháp tố một thanh niên người Việt hiếp dâm, đòi bồi thường

10.000 USD nhưng anh xe ôm rình thấy khẳng định: Không có chuyện hiếp dâm!

Theo lời khai của Danielle, khi thấy cô đi một mình ngoài bờ biển, H. đi theo và bất ngờ dùng tay đánh mạnh vào gáy cô khiến cô té ngã xuống bờ kè biển làm trầy xước nhiều nơi. Sau đó H. xé quần áo của cô quăng ra biển rồi buộc cô cho quan hệ tình dục. Cô đã kháng cự, vờ rủ H. vào khách sạn quan hệ. “Lợi dụng lúc gã đàn ông này đang mặc quần áo, tôi chạy đến một chiếc thuyền thúng lấy tấm bạt quấn vào người rồi chạy đi trình báo công an” - Danielle khai.

Làm việc với cơ quan điều tra, H. khai khác: “Khi đi ra biển, do quá say Danielle trượt chân ở bờ kè nên bị trầy xước chứ không phải do anh cào cấu, giằng xé như lời khai của Danielle. Khi ra biển, chúng tôi tự khỏa thân rồi cùng xuống biển tắm rồi ôm hôn nhau. Do tôi làm cô này đau nên cô giận dỗi bỏ lên bờ. Thấy vậy, tôi chạy theo, nắm tay kéo Danielle xuống biển tiếp tục tắm. Sau đó do sóng biển lớn nên cả hai lên bờ nằm trên bãi cát tiếp tục âu yếm và cô Danielle rủ tôi quan hệ. Khi biết tôi không mang theo bao cao su, Danielle đổi ý rủ về khách sạn để mây mưa. Lúc này tôi không còn hứng thú nữa nên mặc quần áo vào, đường ai nấy đi. Riêng quần áo của Danielle bị sóng cuốn trôi nên cô ta đến một chiếc thuyền thúng gần đó lấy tấm bạt quấn quanh người rồi chia tay” - H. khai.

Nhân chứng bất ngờ

Công an xem xét các vết trầy xước trên người Danielle thấy không phải là dấu vết do cào cấu, giằng xé tạo ra, trong khi nạn nhân một mực cho rằng mình bị hiếp dâm nên công an rất vất vả với vụ này.

Qua công tác phát động quần chúng để tìm nhân chứng, các trinh sát phát hiện một xe ôm đã chứng kiến cảnh hai người tắm tiên, âu yếm trên biển vì đã đi… rình!

Khi công an mời làm việc, anh xe ôm thật tình kể: “Sau khi chở Danielle và H. về khách sạn, anh thấy cô gái đi ra bờ biển và anh H. đi theo. Sau khi chạy xe kiếm khách không có, anh quay xe lại để “đón lõng” nếu hai người khách cần chở đi đâu thì đáp ứng. Khi anh chạy xe đi tìm thì thấy anh H. đang nude dưới biển, còn Danielle chỉ mặc bikini. Thấy vậy, anh xe ôm tắt máy xe, nhẹ nhàng đến một lùm cây xem cái sự đời. Khi thấy hai người âu yếm dữ dội, anh xe ôm khoái chí đi tìm đồng nghiệp đến “xem phim” nhưng không có ai, bèn quay ngược về chỗ cũ “thưởng lãm” một mình.

Lúc này hai người đã lên bờ, nằm dài trên bãi cát âu yếm loạn xạ. Do tôi ở rất gần, trời đã hửng sáng nên thấy cả khuôn mặt hài lòng của cô gái. Khi cả hai sắp “lâm trận”, trao đổi bằng tiếng nước ngoài thì bất ngờ có mấy người đi đánh cá bằng thuyền thúng trở về. Lúc này cả hai đứng dậy bỏ đi, tôi cũng bỏ đi chứ sợ bị mọi người phát hiện” - anh xe ôm khai.

Theo cơ quan điều tra, căn cứ vào kết quả xem xét thân thể, khám nghiệm hiện trường, lời khai của nhân chứng, có đủ cơ sở xác định hành vi của H. không đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm. Vì thế, công an ra quyết định không khởi tố vụ án, chấm dứt mọi hoạt động điều tra đối với vụ việc này và đang chờ viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

PHÚ NHUẬN