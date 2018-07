Vụ Hà Giang: Khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng ông Vũ Trọng Lương

Sáng 20-7, nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng Sở GD&ĐT Hà Giang, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 BLHS 2015.



Ông Vũ Trọng Lương, sinh năm 1978, Phó trưởng Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng Sở GD&ĐT Hà Giang, trước khi bị bắt. Ảnh: NLĐO

Trước đó, ngày 19-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự về tội danh này.



Các quyết định tố tụng đã được VKS cùng cấp phê chuẩn. Công an Hà Giang cho biết đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ trách nhiệm của những người khác.

Được biết qua xác minh ban đầu cho thấy ông Vũ Trọng Lương, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của 114 thí sinh.

Ông Vũ Trọng Lương được Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang phân công sử dụng máy tính. "Sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án, có nhiều tin nhắn đến số điện thoại của ông Lương. Cán bộ này đã nhập số báo danh vào máy sau đó thực hiện hành vi sửa điểm. Quy trình bảo mật liên quan giám sát chưa chặt chẽ nên đã để ông Lương xử lý toàn bộ quá trình" - đại diện PA83 Công an tỉnh Hà Giang cho biết tại cuộc họp báo hôm 17-7.